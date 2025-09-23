El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en la mañana del martes en Plaza Independencia el acto de nombramiento de 1.237 aspirantes que ingresaron como Personal Transitorio Policial y entrega de equipamiento tecnológico para la fuerza de seguridad provincial cuya inversión giró en torno a los 770 millones de pesos.

“Este paseo principal es testigo de las políticas de seguridad que venimos implementando”, dijo. Recordó que, cuando asumió en octubre de 2023, la fuerza contaba con casi once mil quinientos efectivos; “hoy superamos los trece mil quinientos”, subrayó. Para él, el crecimiento no se midió solo en números: “Ellos son quienes arriesgaron la vida para salvar y cuidar nuestras vidas”.

Jaldo describió la inversión en equipamiento: móviles, motos, unidades especiales, armamento y tecnología adquiridos “en apenas un año y nueve meses, con el cien por cien de recursos propios”. En un país con dificultades económicas, insistió en que la provincia sostuvo “una administración responsable del presupuesto”, lo que permitió fortalecer la seguridad.

El Primer Mandatario enlazó seguridad con planificación integral: “Si no le asignamos presupuesto a seguridad, no podríamos haber hecho esta política. Si no le asignamos a salud, no tendríamos los hospitales que hoy tenemos. En un año y ocho meses construimos más de catorce escuelas nuevas y refaccionamos otras veinticinco”. Para Jaldo, el presupuesto “no es un gasto, es una inversión” que busca mejorar la calidad de vida en Tucumán.

Cerró la conferencia prometiendo continuidad: “Esto que hoy hicimos y que vamos a seguir haciendo es inversión. Vamos a seguir hasta el último día de nuestro mandato”.

Personal y equipamiento

Recordemos que juraron 1237 aspirantes, ya que ingresarán como personal transitorio policial. Además, el gobierno de la provincia de Tucumán, a través de su política de gobierno en materia de seguridad, adquirió cuatrocientos equipos tecnológicos los cuales serán utilizados para la comunicación radial del personal policial en la nueva transmisión digital en las áreas de la capital, brindando una comunicación policial más nítida y segura mediante una inversión de 617 millones de pesos.

Asimismo, la policía de Tucumán, a través de la sección compras y contrataciones, dependiente de la dirección de administración, procedió a la adquisición de equipamiento informático y tecnológico, de protección personal, de comunicaciones inmobiliarios, que serán entregados a distintas dependencias policiales, en un marco de permanente actualización y adecuación de recursos, que, sin lugar a dudas, redundará en un mejor y más eficiente servicio a la comunidad a través de una inversión que supera los 160 millones de pesos.