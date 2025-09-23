El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a la reunión que mantuvo el presidente, Javier Milei, con el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y valoró la necesidad de mantener canales de diálogo en el plano internacional y nacional.

“Me parece importante que un presidente tenga diálogo; se está entendiendo que hay que dialogar, y cuando uno habla de diálogo, es diálogo para afuera y diálogo para adentro”, expresó.

El mandatario provincial explicó que la relación con Estados Unidos, como una de las principales potencias del mundo, constituye un aspecto relevante para la Argentina, pero advirtió sobre la necesidad de que el Congreso Nacional respalde las gestiones que se concreten en el exterior. “Si Estados Unidos nos sigue prestando recursos, lo primero que va a pedir es una ley, respaldo constitucional y legal, y eso es el Congreso. Por eso creo que es bueno el diálogo”, sostuvo.

En relación con la política económica, Jaldo planteó dudas sobre la estrategia nacional. “Para mí tiene una interrogante seguir endeudándose porque, por un lado, nos hablan de equilibrio fiscal, pero por otro lado vamos a buscar más plata al exterior. Es como que yo les diga: tengo superávit, pero mañana voy y saco un crédito. Entonces, ¿cuál es la verdad?”, señaló.

El gobernador remarcó la necesidad de hablar con claridad a la ciudadanía. “Los argentinos saben que estamos en una situación compleja; saben que hay gente que no tiene para comer, no tiene vivienda, no tiene trabajo. Todo lo que sea para bien, no solo vamos a acompañar, sino que vamos a apoyar todo lo que sea necesario”, afirmó.

En cuanto al escenario electoral, recordó que el 26 de octubre se celebrarán elecciones nacionales. “Lo que uno ve hoy es que cada representante institucional cuida su espacio político, pero esto es transitorio. El 27 ya no hay más elecciones; hay que seguir gobernando la Argentina y Tucumán. No hay que tomarlo con tanta pasión o agresividad”, expresó.

Finalmente, se refirió al tratamiento del presupuesto en el Congreso Nacional y a las asignaciones para Tucumán. “Estamos bien; creo que, con las obras proyectadas en ejecución, anunciadas y por iniciarse, vamos a tener un buen año en infraestructura si se cumple el presupuesto. Además, hay leyes sancionadas como la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación de los combustibles líquidos, que tienen fuerza de ley y reconocen derechos de las provincias. Si se cumple con eso, entiendo que Tucumán tiene que andar muy bien”, concluyó. /Comunicación Tucumán