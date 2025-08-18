Jaldo visitó Monteros y supervisó obras de infraestructura y seguridad

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recorrió este lunes distintas obras de infraestructura en la ciudad de Monteros, destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la seguridad en la región.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente Subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros del Interior, Darío Monteros, de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; los diputados nacionales Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández; los intendentes de Monteros, Francisco Serra; de Aguilares, Gimena Mansilla; de Simoca, Elvio Salazar; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Alberto Olea, Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Nancy Bulacio, Tomás Cobos, Walter Herrera, Alejandro Figueroa; Patricia Lizarraga; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; el titular del IPLA, Dante Loza; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; titular del IPACYM, Regino Racedo, además de concejales y comisionados comunales de la zona.

Durante la visita, el mandatario inspeccionó los trabajos de pavimento articulado, que benefician a los barrios 34 Viviendas, 100 Viviendas, 69 Viviendas y Villa Nueva. Las tareas incluyen la colocación de 18.600 metros cuadrados de adoquinado, además de cordón cuneta, conexiones a la red cloacal y la instalación de luminarias LED, con el objetivo de optimizar la circulación y brindar mayor seguridad en las calles.

En paralelo, se avanza sobre la calle Santiago, donde se ejecutan 2.000 metros lineales de pavimento de hormigón y se instala un nuevo sistema de alumbrado público.

Asimismo, Jaldo visitó la construcción de una nueva sede de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste, que tendrá asiento en Monteros y funcionará como un refuerzo clave en materia de seguridad para toda la zona.

A su vez, entregaron indumentaria al personal de Obras Públicas, una pierna ortopédica a un vecino de Monteros y un equipo de camisetas al equipo de amputados de la provincia que está en instancias finales de un torneo nacional.

“Hoy hemos visto cómo tres barrios del oeste de Monteros mejoraron con adoquinado y alumbrado público. Estas obras no solo embellecen la ciudad, también tienen que ver con la seguridad de quienes viven y transitan”, señaló Jaldo.

El mandatario agradeció el acompañamiento del intendente Francisco Serra, de los concejales, legisladores y comisionados comunales, y destacó el respaldo de los vecinos: “La gente salió a las calles a reconocer la gestión y a agradecer las obras. Eso demuestra que, aún en momentos de dificultades, en Tucumán seguimos adelante trabajando en conjunto”.

Durante la visita, remarcó que la Provincia mantiene la ejecución de obras esenciales pese a la crisis económica que atraviesa el país. “Seguimos atendiendo la salud, la educación y la seguridad. A pesar de los problemas nacionales, Tucumán sigue de pie, trabajando con intendentes y comisionados en cada municipio y en cada comuna”, aseguró.

El gobernador también advirtió sobre la situación económica a nivel nacional: “Hoy vemos textiles que suspenden trabajadores, fábricas como Scania que detienen su producción y comercios que bajan sus persianas. La Nación está enfocada en variables macroeconómicas como el dólar o el riesgo país, pero esos resultados todavía no llegan a la gente. Mientras tanto, en Tucumán no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.

Finalmente, insistió en que la provincia seguirá priorizando la inversión en servicios y en la calidad de vida de los tucumanos: “Queremos que a la Argentina le vaya bien, pero también queremos que a Tucumán y a cada tucumano le vaya bien. Nuestro compromiso es avanzar, sin detenernos, con obras y gestión en todo el territorio provincial”.

Por su parte, Acevedo resaltó la importancia de mantener un modelo de gestión “federal y cercano al interior. Muchas veces hablamos de un país federal y no se dan respuestas a nivel nacional, pero nosotros sí accionamos en pos de una provincia federal”.

Remarcó que en Monteros no solo se ejecutan obras públicas, sino también inversiones en seguridad con la instalación de un nuevo destacamento policial.

El titular de la Legislatura subrayó que los trabajos se realizan “por administración”, lo que permite que empleados municipales sean protagonistas directos de las mejoras en su ciudad. “Hoy vimos a trabajadores poner adoquines con destreza y rapidez: 23 cuadras en total. Eso es obra pública real, pensada para los monterizos y para los tucumanos”, enfatizó.

Acevedo felicitó al intendente Francisco Serra y a su equipo por el esfuerzo conjunto con la Provincia y definió el rumbo actual como un modelo de gestión” “En Tucumán se fortalece la obra pública, se respeta el rol de las instituciones y se trabaja por el bienestar de los vecinos”.

Además, adelantó que la Legislatura provincial sesionará el último jueves de este mes para tratar seis pliegos pendientes y otros temas de relevancia, entre ellos un proyecto de ley de promoción de inversiones y generación de empleo.

“Queremos que haya inversión de empresarios tucumanos y de otros puntos del país. El objetivo es claro: crear trabajo y fortalecer el desarrollo productivo de Tucumán”, aseguró.

Monteros, a su vez, expresó: “Son siete frentes de obra, de los cuales hoy visitamos dos en tres barrios donde se están ejecutando más de 32 cuadras de pavimento articulado”, explicó. Además, destacó la importancia de una obra vial que une dos rutas provinciales con pavimento de hormigón e iluminación LED, considerada emblemática para el departamento.

Monteros remarcó que estos avances son posibles gracias al equilibrio fiscal alcanzado en la provincia. “Esto nos permite ejecutar obras con recursos propios, provinciales y municipales”, señaló. En ese marco, subrayó que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo no solo prioriza áreas centrales como salud, educación y seguridad, sino que también impulsa obras de infraestructura en los 18 municipios y en las 93 comunas del interior tucumano.

Medina resaltó la importancia de acompañar la gestión provincial y municipal en todo el territorio. “Esta mañana inauguramos en la capital obras en la Asistencia Pública y por la tarde recorrimos Monteros, donde fuimos recibidos por el intendente Francisco Serra y por los vecinos que reconocen el esfuerzo del municipio con el apoyo del Gobierno de Tucumán”, señaló.

Medina destacó que la obra pública genera un efecto multiplicador en las comunidades. “No solo se trata de infraestructura, también significa mano de obra y trabajo genuino para muchas familias. Reactiva la economía local porque fortalece a los negocios de los barrios y permite el progreso de los pueblos. Felicito al intendente y a los concejales que vienen trabajando fuertemente por el crecimiento de esta hermosa ciudad”, expresó.

Elia Fernández dijo que "la gestión y la obra pública no se detienen, y esto se refleja en la reciente visita a Montero".

A su vez expresó que "el gobernador está comprometido con la seguridad, la educación y la salud, y es nuestro deber apoyar estas iniciativas".

El intendente Serra, expresó su satisfacción por la visita del gobernador y del equipo provincial a la ciudad. “Es una alegría inmensa recibir al gobernador, al vicegobernador, a Miguel Acevedo, a ministros, legisladores y funcionarios provinciales en esta nueva conquista del gobierno municipal, acompañado por el gobierno provincial”, afirmó. Destacó los avances en infraestructura, incluyendo dieciocho mil metros de adoquines en la zona oeste y más de veintidós mil metros de hormigón en un carril clave para la conectividad urbana.

Serra subrayó la importancia del trabajo conjunto entre municipio y provincia. “Entre las dos rutas, estamos construyendo una ciudad que piensa, que descentraliza y que optimiza los recursos, incluso en tiempos difíciles. Agradezco también a nuestros diputados nacionales, que han demostrado valentía, coraje y compromiso con nuestra provincia”, señaló. En ese marco, destacó que el gobierno provincial aporta soluciones de infraestructura, seguridad y asistencia a los sectores más vulnerables del interior, reafirmando la importancia de trabajar unidos para el desarrollo de Monteros. /Comunicación Tucumán