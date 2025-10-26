En el marco de las elecciones nacionales, el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, votó en la Escuela N.º 8 General Bartolomé Mitre de Trancas, acompañado por su esposa, Ana María Grillo. En el lugar fue recibido por el intendente Antonio Moreno, el legislador Roberto Moreno, el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo, además de concejales locales.

Tras sufragar, Jaldo expresó:

“Llegó el día 26 de octubre que viene a fortalecer este sistema de gobierno que tenemos en la Argentina y, ojalá, lo tengamos de por vida, como es la democracia. Esa democracia que nos permite convivir, el funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado, y que le permite a los argentinos, y por supuesto a los tucumanos, poder elegir y ser elegidos”.

El mandatario subrayó la importancia de la participación ciudadana:

“Hoy es un día de inmensa alegría. Quienes somos personas democráticas por excelencia, quienes hemos arrancado allá cuando volvió la democracia en el año ’83, con don Raúl Alfonsín como presidente y don Fernando Riera como gobernador, valoramos profundamente estos momentos”.

Recordó sus primeros pasos en la vida pública y destacó:

“En la democracia uno llega a ocupar cargos institucionales por la voluntad del pueblo, porque el pueblo te vota... Por eso, al margen de lo que ocurra hoy a las 18, es una inmensa alegría poder haber emitido un voto más”.

Jaldo rememoró además su vínculo con la escuela donde votó:

“Acabo de votar en la Escuela Mitre, donde cursé mis estudios primarios y donde emití mi primer voto”.

El gobernador en uso de licencia señaló que todas las mesas electorales abrieron con normalidad y destacó el desarrollo ordenado de la jornada:

“Desde La Cocha al sur hasta Trancas al norte, los tucumanos están votando y pueden expresarse libremente. Esto es lo bueno de la democracia”.

Sobre el nuevo sistema de votación, afirmó:

“Ha sido una evolución importante. Es un sistema muy sencillo, donde el ciudadano solo debe observar bien la boleta. Es un voto más ágil y simplificado”.

Jaldo informó que permanecerá en Trancas durante el día y que regresará a San Miguel de Tucumán por la tarde:

“Voy a pasar el día en Trancas, voy a almorzar aquí y luego, a las 6 de la tarde, viajo a San Miguel. A las 19:30 estaremos en la Casa de Gobierno esperando los primeros cómputos y resultados”.

Asimismo, precisó que los primeros resultados oficiales del escrutinio nacional se difundirán desde las 21 horas, cuando se haya computado el 30% de las mesas.

El mandatario adelantó su regreso a las funciones ejecutivas:

“Mañana, si Dios y la Virgen quieren, ya estoy a las siete de la mañana en la Casa de Gobierno, trabajando como siempre”.

En cuanto a la relación institucional con la Nación, Jaldo destacó la necesidad de un diálogo federal:

“El Poder Ejecutivo tiene que tener un buen diálogo con la vicepresidenta. No podés estar sin poder hablar con quien fue en la misma boleta. Ojalá se concrete ese diálogo con diputados, senadores y gobernadores para que haya un reconocimiento de los recursos y obras que por ley corresponden a las provincias”.

Y agregó:

“La mayoría de los argentinos vivimos en el interior. Todo lo que se produce, se industrializa y se comercializa se hace en las provincias. Tenemos que llegar a un punto de encuentro y practicar un auténtico federalismo”.

El intendente Antonio Moreno celebró la participación ciudadana:

“Trancas tuvo una concurrencia muy linda. Es un lujo que el gobernador sea vecino de nuestra ciudad. Hoy la democracia está fortalecida por la participación de todos los tranqueños”.

Por su parte, el legislador Roberto Moreno sostuvo:

“Es un día donde todo el pueblo argentino puede expresar, a través de la democracia, sus sentimientos y necesidades. Hoy es un día de fiesta”.

Finalmente, el jefe de Policía Joaquín Girvau destacó la normalidad del operativo de seguridad:

“A lo largo y ancho de la provincia, todo se desarrolló con absoluta normalidad. Estamos con el 100% del personal trabajando para que sea una verdadera fiesta de la democracia”. /Comunicación Tucumán