Con el objetivo de fortalecer la presencia del peronismo en las próximas elecciones de medio término, el vicepresidente del Partido Justicialista de Tucumán y primer candidato a Diputado Nacional por el frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto masivo en la Sociedad Española de Tafí Viejo, en el que llamó a "decirle basta al gobierno de Milei".

El encuentro, que reunió a militantes y dirigentes de toda la ciudad, contó con la anfitriona de la intendenta local, Alejandra Rodríguez, y la presencia del vicegobernador y candidato suplente, Miguel Acevedo, así como el legislador y candidato a Diputado, Javier Noguera.

El encuentro, que contó con el apoyo de una amplia comitiva de dirigentes provinciales como el ministro del Interior, Darío Monteros; las diputadas y candidatas Gladys Medina y Elia Fernández, y los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Gabriel Yedlin y Carolina Vargas Aignasse, reafirmó el compromiso del peronismo unido de cara a los comicios del 26 de octubre.

Durante su intervención, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó el trabajo institucional de su gestión y el compromiso con los ciudadanos tucumanos. “Tenemos la gran responsabilidad de gobernar la provincia, una responsabilidad que hoy la oposición no tiene. Priorizamos la gestión, el trabajo en las áreas de salud, educación, seguridad y acción social, ayudando a quienes más lo necesitan”, afirmó.

El primer candidato a diputado nacional agradeció la convocatoria y el trabajo de la dirigencia local. "Hemos venido a dar las gracias a la intendenta Alejandra Rodríguez por recibirnos en esta hermosa ciudad. Hoy, en la tierra de uno de nuestros candidatos, Javier Noguera, quiero destacar el esfuerzo que él hizo por la unidad del partido justicialista. Trabajó y puso todo a su alcance para que el peronismo salga unido en la provincia”, remarcó.

Jaldo subrayó la cohesión del peronismo tucumano: “El frente Tucumán Primero no solo lleva 13 partidos, sino que su columna vertebral, el peronismo, va toda unida, el 100% desde la Cocha hasta Trancas. Todos los compañeros de las diferentes líneas internas hoy estamos unidos en la provincia”. Finalmente, reafirmó el compromiso de su gestión con la intendenta Rodríguez. "Vamos a seguir trabajando en equipo por un Tafí Viejo y un Tucumán mejor. El peronismo en nuestra provincia se encamina el 26 de octubre a un triunfo contundente”, concluyó.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo resaltó el entusiasmo de la militancia. “El apoyo contundente de la dirigencia de Tafí Viejo es siempre comprometido. El entusiasmo y las ganas que pone nuestra gente realmente contagian”, expresó.

Acevedo enfatizó la importancia de la lista de unidad para la defensa de los intereses provinciales. “Necesitamos un triunfo de nuestra lista para fortalecer a nuestro gobernador y a la provincia. Cuando pedimos algo a la Nación, no estamos mendigando, sino exigiendo lo que nos corresponde. Eso lo vamos a poder hacer a través del voto”, señaló.

El legislador Javier Noguera, anfitrión del acto, destacó la importancia de la presentación de la lista de unidad. “Hoy ponemos en marcha el dispositivo político que se encamina a las elecciones del 26 de octubre, con un peronismo no solo en unidad, sino también llevando adelante la propuesta más contundente para decirle basta al gobierno de Milei, a este ajuste impiadoso y a estas políticas de hambre y miseria”, enfatizó.

Noguera sostuvo que el peronismo es la única fuerza política capaz de revertir la situación actual. “Somos la fuerza política con los cuadros suficientes y el horizonte político que puede garantizar no solo gobernabilidad, sino también una vuelta a los principios fundamentales de una sociedad que se construye sobre bases más justas, libres y soberanas”, manifestó.

La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, celebró la convocatoria y el respaldo de la dirigencia provincial. “Hoy abrimos las puertas, no solo al gobernador, sino a toda la lista del peronismo. Fue una muestra grata de todos los dirigentes y militantes taficeños que van a trabajar para estas elecciones tan importantes”, afirmó.

Rodríguez concluyó su intervención llamando a la acción de la militancia. "Tenemos al frente algo muy claro: este gobierno de Milei, un gobierno de hambre que está dejando afuera a los trabajadores, a los jubilados, a los discapacitados. Es eso lo que nosotros estamos hoy por militar. Así que, bienvenidos a Tafí Viejo y a seguir militando hasta el 26 de octubre”, finalizó.