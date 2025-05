Javier Milei: "Macri debería entender que su momento ya pasó"

Al día siguiente de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei ofreció una entrevista en la que destacó la victoria de Manuel Adorni como un "resultado inapelable". En un tono de confianza, Milei se mostró optimista sobre el futuro político, anunciando su intención de lograr un nuevo triunfo en la provincia de Buenos Aires: "Vamos a dar otro batacazo en la provincia de Buenos Aires", afirmó este lunes.

En sus declaraciones también dirigió un mensaje claro al expresidente Mauricio Macri, sugiriendo que debería reconocer que su tiempo en la política ha concluido: "Debería entender que su momento ya pasó".

Javier Milei habló de los resultados de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires

El presidente Milei subrayó que el espacio de La Libertad Avanza permanece receptivo a nuevas incorporaciones, vislumbrando así la posibilidad de formar un amplio frente no peronista para las próximas elecciones. "Los que quieran abrazar las ideas de la libertad, los vamos a recibir. En la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo", comentó Milei, refiriéndose a las próximas elecciones en la región bonaerense.

Javier Milei, contra Mauricio Macri: "Su momento pasó"

Las declaraciones de Milei sobre Macri fueron contundentes: "Mauricio Macri debería entender que su momento ya pasó". En este contexto, el presidente no escatimó en críticas. Se refirió a un video realizado con inteligencia artificial, que supuestamente mostraba la renuncia de la candidata del PRO, describiendo a Macri como un "llorón" que parece un "chico de cristal". Sin embargo, a continuación, intentó suavizar la discusión, aclarando que sus comentarios eran solo una broma y que el humor en redes sociales no debería ser motivo de malentendidos. "No entenderlo y responsabilizarme por eso es una muestra del bajo nivel con el que están operando desde el equipo de comunicación de Macri", agregó.

Además, Milei enfatizó que la campaña de Silvia Lospennato, candidata del PRO, se vio afectada por la propia actuación de Macri y consideró que ella no había sido una candidata fuerte. "Es absurdo responsabilizarme a mí de ese fracaso", afirmó. En cuanto a sus enfrentamientos verbales, Milei aseguró: "Las palabras graves las dijo él. Yo no ataqué de forma personal, pero si me golpean, me voy a defender. No voy a quedarme callado mientras me ensucian".

Habló sobre el acuerdo del PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires

Al referirse a la situación política en la provincia de Buenos Aires, Milei indicó que un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza está en marcha, y lo hace sin la participación de Macri. Mencionó la presencia de varios actores clave en fotografías recientes que evidencian este acercamiento, sugiriendo que tal vez Macri deba aceptar que su influencia política ha disminuido. "Tal vez Macri tenga que asumir que su momento político ya pasó", concluyó el presidente, dejando una puerta abierta para futuras alianzas en el paisaje cambiante de la política argentina.