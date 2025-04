En una reciente entrevista en el canal digital Neura Media, el presidente Javier Milei utilizó una metáfora contundente para explicar su visión económica. Durante la charla con el periodista Alejandro Fantino, Milei afirmó que no tiene intenciones de permanecer en la política más allá de su posible segundo mandato en 2031. "¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro", expresó el mandatario, dejando claro su deseo de alejarse de la vida política.

La Liberación del Cepo y la Inflación

Durante la conversación, Milei abordó la compleja cuestión de la inflación tras la liberación del cepo cambiario. "Los precios determinan los costos, y no los costos los que determinan los precios", explicó, a lo que agregó: "Que se metan los productos en el orto. Es una muy buena explicación". Esta declaración generó un intercambio interesante con Fantino, quien planteó preocupaciones sobre posibles aumentos de precios, a lo que el presidente respondió con su característico estilo directo.

La Dolarización y Sus Modelos

Otro tema relevante en la entrevista fue la dolarización, una de las principales promesas de campaña de Milei. El presidente argumentó que existen múltiples formas de implementar este proceso, comparándolo con diferentes tipos de pizzas: "La dolarización es como una pizza: está la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la primavera... hay un montón de modelos de pizza, podés hacerle de distintas maneras".

Expectativas sobre el Tipo de Cambio

Finalmente, Milei compartió sus previsiones sobre el tipo de cambio bajo el nuevo esquema cambiario. Estimó que el valor del dólar podría caer hasta $1000, lo que permitiría al Banco Central acumular divisas. "Los indicadores dicen que los tipos de cambio tienen que caer, los factores monetarios de Argentina llevan a eso", expresó. En respuesta a las dudas de Fantino, el presidente defendió su enfoque y sugirió que, de haber sido por él, el piso del dólar habría sido aún más bajo, enfatizando la necesidad de una corrección en el mercado monetario argentino.