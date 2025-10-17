En una entrevista con LN+, el presidente Javier Milei planteó este jueves cuál sería, a su juicio, un resultado electoral satisfactorio para el oficialismo y adelantó cambios en el Gabinete tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. El mandatario señaló como objetivo político alcanzar “el tercio” en el Congreso, necesario para proteger y avanzar con las políticas de La Libertad Avanza, y explicó que la composición parlamentaria será determinante para el futuro de las reformas que impulsa su gestión.

Milei afirmó: “Lo importante es cómo queda la composición del Congreso. Ganar es lograr el tercio para bloquear las reformas. El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora”. Con esa meta, el oficialismo buscaría asegurar el quórum y los votos claves para avanzar en cambios laborales y tributarios que, según el presidente, resultan imprescindibles para aliviar la carga fiscal y flexibilizar el régimen vigente.

Sobre la renovación del Gabinete, el jefe de Estado evitó dar nombres: “Adelantar un cargo es la mejor forma de arruinar a un funcionario. Lo mata”, dijo al justificar su reserva. No obstante, destacó que Santiago Caputo, actual asesor presidencial, “puede tener un rol central” en la nueva conformación del equipo, en un contexto en el que el pase de cuadros al Congreso obligará a reemplazos y reacomodamientos en áreas sensibles.

Milei sostuvo además que, independientemente del resultado electoral, seguirá buscando acuerdos para impulsar su programa: “No se puede continuar con este nivel de presión tributaria ni con este régimen laboral. Hasta los propios sindicalistas saben que ya no funcionan”. Sobre el kirchnerismo, lo calificó como “la máquina de impedir” y subrayó las diferencias ideológicas: “Nos quieren llevar a Venezuela, a Cuba. Nosotros elegimos el otro camino”.