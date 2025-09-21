Javier Milei cargó contra Diego Spagnuolo: “Si me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza"

Javier Milei defendió su gestión económica, confirmó su reunión con su par de EE. UU., Donald Trump, y apuntó contra el Congreso y “el partido del Estado” por la actual inestabilidad cambiaria. También cargó contra el exfuncionario Diego Spagnuolo por el presunto caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además, el Presidente defendió al “triángulo de hierro”, hizo un racconto de los logros de su gestión y destacó: “Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. La gente a la que no le alcanzaba para comer, hoy hay seis millones que sí”.

Javier Milei contra el Congreso en medio de la tensión cambiaria

En esa línea, enumeró el camino que resta: “Hay un 30% de pobres, falta un montón. Pero usted puede elegir el modelo que saca a la gente de la pobreza o volver al que convirtió a un país desarrollado en uno del subdesarrollo con un 60% de pobres”.

Así, consideró que ese es el escenario de confrontación y que su partido “es el de la esperanza”: “Tenemos que hacer que el esfuerzo hasta ahora valga la pena. Del otro lado está el partido del Estado y desde febrero el Congreso votó 40 misiles contra las políticas del Gobierno”.

El dólar y la reunión con Donald Trump

Al hablar del dólar, se sinceró sobre que desde su entorno sabían que “iba a ser un año muy complejo” y que, por eso, están “trabajando para cerrar pagos” de la deuda que tiene la Argentina, que cierra en 2026, por montos de u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio.

Y esto bajo “un contexto en el que está bajando la tasa de interés en EE. UU.”, con lo cual “estamos muy avanzados en las negociaciones. Haremos todo lo necesario para preservar el bienestar y seguir adelante”, según planteó en Radio Mitre.

Tras la subida de la moneda extranjera, apuntó a que “se volatilizó la demanda de dinero”: “Hay que ver si esa volatilización tiene como contrapartida una caída de la demanda de dinero vinculada a lo que tienen que ser las transacciones. En ese caso podría ir a precio a impactar en el nivel de actividad”.

“Ahora está el dólar en el techo de la banda y, bueno, es parte. Uno no puede desconocer lo que están haciendo el resto de los agentes. Esperábamos un escenario de hostilidad y esta gente no tiene problema en tratar de destruir todo”, rebatió contra la oposición.

Sobre la posibilidad de que la intervención del BCRA pueda ser el comienzo de una dolarización a futuro, reconoció que el panorama “es más complejo” debido a tener que “adecuar el sistema financiero, que la duration sea más larga que la de los bancos”.

Detallando que, en el caso de que “los argentinos elijan” la dolarización, esto podría demandar cerca de cuatro años, finalizó: “Lo que estamos armando es un sistema financiero anticorridas”.

Causa ANDIS: Milei contra Spagnuolo

Al ser consultado sobre el exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, negó que este le dijera que había corrupción dentro de la gestión. “Si me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”, disparó.

“Si Spagnuolo tenía esa certeza de que había corrupción, lo tenía que denunciar. Porque si no, incumplía sus deberes de funcionario público. Por eso, cuando aparecieron estos audios, ante la duda fue desplazado de su cargo y se intervino la ANDIS”, recalcó.

Y agregó: “Porque no solo estaba diciendo algo que debería haber denunciado, sino que hablaba pestes de los funcionarios. Cada vez que en mi espacio apareció gente que se dedica a sembrar chismes de peluquería, yo los eché porque eso es profundamente destructivo”.

Por el lado de la causa, apuntó a que “el tema está en la justicia, así que que lo resuelva la Justicia. Nosotros estamos tranquilos”.

También consideró que la vinculación de su hermana y secretaria de Presidencia Karina Milei está relacionada con “una escucha ilegal”. Obviamente que nos hicieron espionaje ilegal y por eso hicimos la denuncia. En esta situación están involucrados los pseudo periodistas”.