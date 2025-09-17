Javier Milei convocó a una reunión de gabinete a la hora de la marcha contra sus vetos

En paralelo a la sesión convocada en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará insistir con las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan, el presidente Javier Milei presidió una reunión de gabinete en la Casa Rosada tras su regreso de Paraguay. La convocatoria se realizó en el marco del inicio de la campaña electoral hacia octubre y con el propósito de coordinar tanto la gestión como las acciones partidarias en semanas consideradas clave.

El encuentro contará con la presencia del jefe de Gabinete, la mayoría de los ministros y secretarios presidenciales, así como del asesor Santiago Caputo. Fuentes oficiales señalaron que la mesa política —integrada por Milei y su círculo más cercano— busca consensuar la estrategia para intentar modificar apoyos en la sesión de Diputados, donde se prevé que bloques intransigentes puedan imponer su postura.

La convocatoria presidencial coincidió con una masiva movilización de estudiantes y trabajadores en las inmediaciones del Congreso, prevista contra los vetos presidenciales. El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso unos 1.100 efectivos federales en la zona: 700 de la Policía Federal, 280 de Gendarmería, 90 de Prefectura y unos 30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Durante la mañana se registró el despliegue de camiones cisterna de Gendarmería y un vallado perimetral frente al Parlamento.

Desde el Gobierno destacan que la agenda de la reunión de gabinete incluye tanto asuntos de gestión como las primeras apariciones públicas previstas para el Presidente en la campaña. La oposición, por su parte, mantiene la expectativa de avanzar con las normas en el recinto y continuará con las movilizaciones en las calles para presionar por el tratamiento de las legislaciones reclamadas.