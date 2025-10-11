Javier Milei encabezó un acto en Chaco y pidió a sus militantes “no aflojar”

El presidente Javier Milei encabezó al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, Chaco, ante una multitud de militantes que lo acompañaron pese al retraso en su llegada. Llegó alrededor de las 11.20 al aeropuerto local junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider; desde allí la comitiva se dirigió en caravana escoltada por fuerzas federales hacia el centro de la ciudad.

En su intervención, Milei llamó a respaldar lo que definió como la “gesta histórica” de su gestión y pidió continuar con el apoyo para las elecciones del 26 de octubre. “No aflojen, esta vez el esfuerzo vale la pena”, afirmó en el escenario, y señaló que “sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido”. Además instó a votar para “seguir bajando la inflación, la pobreza” y combatir la inseguridad y el narcotráfico.

El acto se desarrolló en un clima de entusiasmo dentro de la plaza, mientras que a unas cuatro cuadras se realizó una contramarcha que buscó acercarse al evento y fue bloqueada por un cordón policial en la esquina de Hipólito Yrigoyen y avenida Italia. Manifestantes denunciaron haber sido impedidos de pasar “por orden del gobernador y del jefe de la policía” y relataron que el operativo incluyó efectivos de infantería y policía montada.

Durante la contramarcha se observaron pancartas de la Asociación de Bibliotecarios y consignas críticas hacia el presidente, con leyendas como “Estafador” y “Coimero”, lo que evidenció la polarización que rodeó la visita. Pese a la tensión en las inmediaciones, el acto en la Plaza Belgrano culminó sin incidentes mayores y la desconcentración se produjo de manera ordenada alrededor de las 12.15. Finalizado el encuentro en Resistencia, el mandatario se trasladó a la provincia de Corrientes, donde tendrá una reunión con Virginia Gallardo, su principal candidata en esa jurisdicción.