Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz
El presidente celebró la distinción que recibió la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro.
El presidente Javier Milei felicitó este viernes a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.
En su mensaje, Milei sostuvo: “Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”. Añadió además: “Iluminás al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.
El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El premio pone el foco internacional sobre la situación política en Venezuela y sobre los esfuerzos de la dirigencia opositora para promover una alternativa democrática.
Además de Milei, otras figuras del gobierno nacional y del arco político argentino se pronunciaron sobre la distinción. La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, destacó a Machado por su “coraje, convicción y lucha incansable”.
Por su parte, el expresidente Mauricio Macri afirmó: “Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano”.