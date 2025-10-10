Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

En su mensaje, Milei sostuvo: “Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”. Añadió además: “Iluminás al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El premio pone el foco internacional sobre la situación política en Venezuela y sobre los esfuerzos de la dirigencia opositora para promover una alternativa democrática.

Además de Milei, otras figuras del gobierno nacional y del arco político argentino se pronunciaron sobre la distinción. La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, destacó a Machado por su “coraje, convicción y lucha incansable”.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri afirmó: “Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano”.