Javier Milei figura entre los cinco líderes mundiales con mejor imagen

En la actualidad, el presidente argentino Javier Milei se destaca como el mandatario de América Latina con mayor imagen positiva, alcanzando un 55% de aprobación en su gestión. Además, su nivel de desaprobación se sitúa en un 40%, lo que lo posiciona por encima de otros líderes de la región, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también cuenta con un 55% de aceptación, pero con un mayor índice de desaprobación.

Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presenta un apoyo del 37%, lo que evidencia una clara diferencia en los niveles de aceptación entre estos mandatarios. El ranking global, que mide de forma sistemática la opinión pública respecto a los principales líderes del mundo, muestra que Javier Milei ocupa el quinto lugar en la lista, la cual refleja una notable diversidad en los grados de apoyo que reciben los diferentes líderes políticos.

En este sentido, el estudio realizado por la consultora CB revela que el presidente argentino se posiciona en el primer lugar dentro del top 3 de presidentes mejor valorados en Sudamérica durante el mes actual. Para poder obtener estos datos, se llevó a cabo un sondeo de opinión que se ejecutó de manera online, a través de un cuestionario, abarcando un total de 12.355 casos.

Todos los encuestados son ciudadanos mayores de 18 años, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, con un rango de respuestas que varió entre 1.040 y 1.554 por país. Este enfoque permitió obtener una visión más amplia y representativa de la percepción de los líderes en la región. El ránking fue elaborado por la consultora norteamericana Morning Consult y se encuentra encabezado por el presidente de India, Narendra Modi, quien ostenta un 72% de aprobación.

Le siguen en la lista el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con un 58%, el primer ministro australiano Anthony Albanese, con un 57%, y el primer ministro canadiense Mark Carney, con un 56%. En el extremo opuesto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ocupa el último lugar con solo un 17% de aprobación, mientras que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, logra un 45% de imagen positiva, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presenta un 40%.

Ranking de mandatarios