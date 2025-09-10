Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei anunciará su propuesta de Presupuesto 2026 mediante una Cadena Nacional, pautada para las 21 horas del lunes 15 de septiembre, informó su vocero Manuel Adorni. La comunicación oficial coincide con la obligación legal de presentar el proyecto de ley en el Congreso antes de la medianoche de esa misma jornada, plazo que marca el inicio del tratamiento parlamentario.

La decisión de optar por una cadena recuerda la modalidad utilizada por el mandatario el año pasado, cuando expuso el esquema para las cuentas de 2025, que finalmente no obtuvo la sanción del Congreso. En esta ocasión, la presentación se produce en un contexto de negociaciones con gobernadores provinciales que buscan arribar a acuerdos sobre redistribución de recursos y prioridades presupuestarias.

El anuncio llega tras el revés electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en medio de controversias vinculadas a la figura de Karina Milei, secretaria general y hermana del presidente, cuya actuación genera cuestionamientos en diversos sectores. Estas circunstancias delinean el escenario político en el que el Gobierno intentará sustentar su proyecto fiscal para el próximo año.

Desde su asunción, el presidente gestionó gran parte del período con un presupuesto prorrogado de 2023, decisión que el propio mandatario defendió por considerar imprescindible mantener la meta de déficit cero. Milei sostuvo que las propuestas opositoras no incluían alternativas claras para reasignar partidas, argumento que retomará con seguridad en la exposición pública de mañana.