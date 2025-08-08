Javier Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos en el Congreso

El presidente Javier Milei brindará esta noche un mensaje por cadena nacional en el que abordará las medidas del Ejecutivo frente al rechazo del Congreso a varios decretos clave para su programa de gobierno. La intervención se da en un contexto de creciente tensión institucional, luego de que el Senado rechazara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y ambas cámaras repudiaran el DNU 302/2024 y el DNU 594/2024, que incluían reformas estructurales y recortes de partidas presupuestarias.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El anuncio será a las 21, desde el Salón Blanco.

El Gobierno advirtió que mantendrá los decretos que fueron rechazados en Diputados

Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno sostendrá las reformas implementadas por los DNU, a través de resoluciones, reglamentos y otras herramientas jurídicas disponibles para el Ejecutivo.

Francos consideró “ridícula” la decisión de los legisladores. “Si te delegan y después te rechazan, es una cosa ilógica”, sostuvo. Y sumó: “Vi a muchos diputados del radicalismo que en su momento trabajaron con nosotros y votaron a favor de las facultades delegadas, ahora votaron en contra de los decretos delegados“.

“No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló a modo de ejemplo y afirmó que el instituto contaba con “como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?“.

Según Francos, estas reformas son parte de las políticas del gobierno de ajuste del gasto estatal. “Si vos tenés un déficit del 15% sobre un producto de seiscientos mil millones, estás teniendo un déficit de noventa mil millones de dólares de déficit público. Eso no lo puede resistir nadie. Nuestro país no lo puede resistir”, advirtió.

Asimismo, afirmó que con la gestión libertaria, “pasamos de déficit a superávit, 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025″. “Eso fue la primera parte de nuestras reformas”, sostuvo.

El jefe de Gabinete reconoció que la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con el presidente Javier Milei, no cuenta con las posibilidades de impedir la sesión que tratará el tema en la Cámara de Senadores.

“No sé si tendrá la presidenta del Senado la posibilidad de hacerlo, de interrumpir o si le impondrán el número. No lo hizo la vez anterior…”, deslizó, y sumó: “No sé si esta vez podrá hacerlo, dependerá de las circunstancias que tenga el Senado en ese momento”.

Por su parte, advirtió que pese a que ambas cámaras rechacen los decretos delegados, “va a tener algún impacto, pero no demasiado” al argumentar que los decretos ya fueron firmados e instrumentados bajo autorización del Congreso.

“Hemos actuado eficientemente y los hemos puesto en vigencia, por lo cual hemos sacado personal y parte de la administración de empresas autárquicas, y concentrado en los ministerios la decisión del gasto”, aseveró.

Francos acusó además al kirchnerismo de querer “romper las políticas” del Poder Ejecutivo.

“El temor al kirchnerismo todavía no se ha ido definitivamente de los mercados. Muchos actores entienden que pasó esa etapa, pero todavía hay resistencia en la política argentina”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, remarcó: “El kirchnerismo chocho mientras pueda romper la política del Gobierno”.