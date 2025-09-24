En la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Javier Milei presentó esta tarde una crítica contundente al funcionamiento actual del organismo, que según su exposición se ha apartado de su propósito original. “El año pasado me paré ante ustedes... y presenté una nueva orientación en política exterior para la Argentina”, afirmó el mandatario, al tiempo que defendió la necesidad de “un retorno a las ideas de la libertad” y a principios que protejan la vida, la libertad y la propiedad bajo la ley.

Milei justificó la decisión de retirar a la Argentina de la Agenda 2030, al sostener que la hoja de ruta representaba “un malgasto de recursos escasos con fines que no compartíamos”. En su discurso describió una transformación de la ONU: dijo que pasó de ser un mediador entre estados a convertirse en “un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales” que intentan imponer “un modo de vida determinado” a los ciudadanos.

El mandatario también planteó reclamos de soberanía al referirse a las Islas Malvinas: “A pesar de los 80 años de la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas”, señaló, y pidió al Reino Unido “reanudar las negociaciones bilaterales”. Además, vinculó la orientación económica de su gobierno con decisiones financieras recientes y elogió medidas de política migratoria en Estados Unidos, mencionando que “el presidente Trump... entiende que debe hacer lo necesario”.

En líneas generales, Milei subrayó que, aunque la cooperación internacional es necesaria para enfrentar problemas globales, debe limitarse a objetivos que respeten la soberanía de los estados y los derechos individuales. “Creemos en el fin original de este organismo... pero debemos rechazar estas extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles”, concluyó, enfatizando la postura de la Argentina frente al multilateralismo actual.