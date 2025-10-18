Javier Milei arribó a Tucumán por segunda vez desde su asunción, en una visita que integra la agenda de campaña tras participar en actos en Santiago del Estero. El presidente llegó con el objetivo de respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza en la provincia, encabezados por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, en un contexto marcado por la ausencia de Milei en los actos oficiales del 9 de julio.

Su presencia busca recomponer vínculos con el electorado local y consolidar el apoyo partidario de cara a las próximas elecciones. La comitiva presidencial informó que Milei está acompañado por su hermana, Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria General de la Presidencia, y por el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Desde la conducción nacional llevarán a cabo acto previsto en Yerba Buena, donde se espera la presencia de simpatizantes y referentes locales. La actividad, anunciada como un encuentro público, servirán para finalizar la campaña en el NOA a una semana de las elecciones legislativas.

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo señaló que las áreas de Protocolo de la Presidencia y de la Provincia mantuvieron comunicación previa para coordinar la seguridad del jefe de Estado. Según el mandatario provincial, el intercambio sirvió para ajustar aspectos logísticos y de seguridad, en un operativo que movilizó a distintas dependencias públicas. La coordinación buscó asegurar el normal desarrollo de la agenda oficial y la recepción institucional.