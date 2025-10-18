El presidente Javier Milei arribó a Santiago del Estero en un operativo de seguridad reforzado y escoltado por militantes y simpatizantes. Acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, la comitiva se dirigió hacia la sede provincial de la agrupación LLA, situada en 24 de Septiembre 255, donde se desarrolló la actividad prevista pasadas las 11 de la mañana.

En las inmediaciones de la sede, un grupo de manifestantes se congregó para expresar su rechazo a la presencia del mandatario, con insultos y consignas en contra del gobierno. La convocatoria oficial contó con el apoyo de la caravana violeta, que mostró entusiasmo en la llegada, mientras que desde la Plaza Libertad —principal punto de encuentro para los opositores— se hicieron sentir protestas y reclamos por las políticas de ajuste.

Las autoridades locales mantuvieron un dispositivo de seguridad para separar a las partes y evitar incidentes mayores; no se registraron detenciones de relevancia durante la jornada. Fuentes municipales informaron que las actividades programadas continuaron con normalidad y que las fuerzas de seguridad permanecerán en la zona durante las próximas horas por precaución.