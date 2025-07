Javier Milei pidió que “las élites recuperen el coraje” e inviertan en Argentina

Javier Milei participó de un almuerzo en la sede de la calle Alvear del clásico Jockey Club. Allí, el mandatario habló antes más de 120 personas que participaron del evento y aprovechó para repasar el rumbo económico de su gobierno, criticar a la oposición, recordar a Carlos Pellegrini -ex jefe de Estado y presidente del Jockey- y enviarle un mensaje a los empresarios de la Argentina.

“Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza. Y estamos dejando de lado la mentalidad de escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella nación. Es por eso que es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini, porque es momento de que la sociedad, y especialmente las élites, recuperen el coraje de soñar”, dijo Milei en el tramo final de su discurso.

Y completó: “Por eso no se me ocurre mejor lugar que este para mencionar estos temas, porque ustedes pueden ser la punta de lanza de este nuevo país. Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear, como nuestros abuelos y bisabuelos, son ustedes los encargados de portar la antorcha de que les fue legada. Son ustedes quienes cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento para comenzar a reconstruir la Argentina. Si no soñamos por nuestra cuenta con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros, pero no sueñan con el futuro próspero que nosotros imaginamos. Solo sueñan pesadillas de miseria y sujeción, que es a lo que nos acostumbraron los últimos cien años".

El jefe de Estado no solo recordó la figura de Pellegrini, también trazó un paralelismo entre su gestión y la de aquella figura histórica, a quien destacó como un “piloto de tormentas que asumió en medio de una crisis, hizo lo que tenía que hacer sin preocuparse por las consecuencias políticas y sanó las cuentas públicas de nuestro país para devolvernos a fines del siglo XIX al sendero de crecimiento al que nos habíamos acostumbrado”.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente resaltó que bajo su gestión se está realizando “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”.

Por otro lado, celebró haber respondido con resultados positivos a los pronósticos negativos de la oposición: “Dijeron que íbamos a hacer explotar la cantidad de pobres cuando asumimos. Sinceramos los números y obviamente eso implicó saber que la pobreza estaba en torno al 57%, y hoy está en torno al 31%. Es decir, que los desalmados y descorazonados liberales sacamos de la pobreza a doce millones de seres humanos. Y dentro de esos doce millones de seres humanos que sacamos, hay dos millones y medio de jóvenes y niños que salieron de la pobreza. Vaya que están funcionando las ideas de la libertad”.

También hubo espacio para las críticas a gobernadores e intendentes, a quienes acusó de no haber bajado el gasto público.

“Ha habido motosierra en Nación y no está siendo acompañado ni por las provincias ni por los municipios”, expuso. Y denunció que “algunos perversos” aprovechan las bajas de impuestos que se hacen a nivel nacional “para subir los impuestos a nivel provincial o a nivel municipal”.

El almuerzo, más concurrido que los que suelen hacerse mensualmente bajo la organización de la “Mesa del Senado” del Jockey Club, y al que Milei llegó como invitado del economista Agustín Monteverde, se realizó en el comedor de la institución.

El jefe de Estado se ubicó en la mesa principal junto a su hermana y las máximas autoridades del Jockey Club: el presidente, Juan Mariano Villar Urquiza; el vicepresidente, Guillermo Strada; el presidente de la “Mesa del Senado”, Urbano Díaz de Vivar; el secretario general, Raúl Pizarro; y el presidente de la Comisión de Carreras, Enrique Piccardo.