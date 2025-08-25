Javier Milei se reunirá con empresarios en Estados Unidos

El presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mantener encuentros con empresarios e intentar atraer inversiones. El viaje, que se concretará tras el cierre de la campaña de La Libertad Avanza, incluye visitas a Los Ángeles y Las Vegas, ciudades donde el mandatario mantendrá reuniones con representantes del mundo empresarial.

Según fuentes oficiales, su agenda busca consolidar la apuesta por capitales extranjeros en un momento clave para la fuerza política de gobierno. La salida del país se suma a la agenda electoral: este lunes Milei encabezará un acto en Junín para mostrarse junto a los candidatos de su espacio en la provincia bonaerense. Ese evento había sido reprogramado tras una postergación motivada por advertencias de Casa Militar sobre condiciones climáticas que complicaban el traslado presidencial.

La participación del jefe de Estado en actos locales busca reforzar la campaña contra el kirchnerismo en territorio bonaerense. Una de las invitaciones que recibió Milei proviene de Michael Milken, presidente del instituto que lleva su nombre, organización que convoca foros con empresarios y en los que el mandatario ya intervino en ocasiones anteriores. En enero último participó de un encuentro en Washington D.C., donde instó a inversores internacionales a “apostar por la Argentina”.

En esta oportunidad, la agenda internacional incluiría reuniones con actores económicos relevantes en California y Nevada. El presidente planea regresar al país el 6 de septiembre, un día antes de las elecciones bonaerenses del 7, en las que La Libertad Avanza espera consolidar resultados que lo posicionen de cara a los comicios nacionales de octubre. Asimismo, en la antesala del viaje está prevista la llegada a Buenos Aires del gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien se reunirá con autoridades locales; Milei suele recibir en la Casa Rosada a funcionarios y dirigentes estadounidenses que visitan la Argentina para sostener interlocuciones institucionales y políticas.