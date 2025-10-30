Javier Milei suma a todo su Gabinete a la reunión con los gobernadores en Casa Rosada

Esta tarde, la Casa Rosada será escenario de una cumbre convocada por el presidente Javier Milei con 20 gobernadores, en un intento por retomar el vínculo con las provincias y comenzar a trazar consensos para las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y el Presupuesto 2026, que en las próximas semanas ingresará al Congreso. El encuentro pretende funcionar como espacio inicial de diálogo sobre las modificaciones tributaria y laboral que la administración considera prioritarias para promover empleo y crecimiento en el mediano plazo.

Como gesto de acercamiento institucional, el mandatario decidió ampliar la nómina de participantes y convocar a la totalidad de su Gabinete, y no sólo a las carteras encargadas del relacionamiento con las provincias. En la primera convocatoria estaban previstos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán; sin embargo, en las últimas horas se sumaron otros funcionarios del Ejecutivo.

Entre los asistentes confirmados figuran la secretaria general Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y titulares de ministerios clave: Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud). La presencia del equipo ampliado busca mostrar una postura más abierta del Gobierno frente a las jurisdicciones provinciales.

La lista provisional de gobernadores incluye a los 18 mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo el año pasado, a los que se suman el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto.

Desde la Casa Rosada se explicó que la convocatoria apunta a conformar una base de sustentación política más amplia para poder avanzar con las reformas consideradas esenciales por la administración en los próximos dos años.

Fuentes oficiales indicaron que las prioridades pautadas para el debate serán la reforma tributaria y la laboral, planteadas por el Ejecutivo como medidas indispensables para generar condiciones estructurales de empleo. La reunión intentará, además, establecer canales de coordinación permanente entre Nación y provincias para acompañar la implementación de las políticas acordadas.