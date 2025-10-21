El presidente Javier Milei lanzó duras declaraciones contra el legislador y candidato a diputado Ricardo Bussi, luego de que el dirigente de Fuerza Republicana (FR) publicara en sus redes un video en el que el ahora jefe de Estado lo apoyaba políticamente.

El spot, grabado en 2023, muestra a Milei llamando a votar por Bussi, en una época en la que ambos compartían el mismo espacio político. Sin embargo, poco después el tucumano fue excluido de La Libertad Avanza (LLA) y, desde entonces, insiste en que su salida se debió a diferencias con referentes locales, no con el propio presidente.

La reaparición de ese material en plena campaña 2025 provocó la reacción del mandatario, que aclaró que Bussi ya no pertenece al proyecto libertario y que su candidato en Tucumán es Federico Pelli.

“Es una actitud propia de un farsante, de un fascineroso, de un mentiroso. Ese video es viejo, y él hoy no forma parte de LLA. Que quiera engañar a los tucumanos de esa manera es una ofensa al intelecto de ellos”, expresó Milei esta mañana en el programa Las Mañanas con Andino.

El conductor le mostró al presidente el video difundido por Bussi, lo que desató su respuesta inmediata.

“Decidimos dejar el tema en manos de la justicia porque no se puede engañar a la gente de esta forma. Nuestro candidato es Federico Pelli, en la boleta de LLA casillero ‘Violenta’, con el águila blanca. Tratar de caranchear votos así me parece de una bajeza total. Por algo quedó fuera del espacio”, concluyó el jefe de Estado.

De esta manera, Milei no solo desmintió el supuesto respaldo de su parte al líder de Fuerza Republicana, sino que también anticipó acciones judiciales por el uso de un video de campaña anterior fuera de contexto.