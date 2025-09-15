El presidente Javier Milei le tomó juramento formalmente al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien era vicejefe de Gabinete del Interior y cuyo traspaso fue oficializado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Catalán juró en el Salón Norte y, de esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Noticia en desarrollo.