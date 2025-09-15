Actividades
Javier Milei viaja a Paraguay: cuál será la agenda del presidente
El mandatario argentino participará de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora y además mantendrá un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña.
El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Paraguay, en donde participará de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora y además mantendrá un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña.
La agenda de Milei en Paraguay
Martes 16 de septiembre
- 10 hs - Brindará unas palabras en la Apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).
- 12:30 hs - Mantendrá un encuentro con su par paraguayo, Santiago Peña. Participará de una reunión privada y una comida privada.
- 18:30 hs - Disertación del Presidente sobre "Tecnología y Crecimiento". Asistirán 1500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).
Miércoles 17 de septiembre
- 10:15 hs - El Presidente dirá unas palabras en la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo frente a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
- 13:30 hs - Arribo del Presidente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (horario a confirmar)