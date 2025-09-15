Javier Milei viaja a Paraguay: cuál será la agenda del presidente

Adorni, tras los vetos de Milei: “No vamos a entrar en el juego populista por un voto más” El vocero presidencial defendió los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, y reafirmó que el Gobierno mantendrá su hoja de ruta económica. Atribuyó la derrota en Buenos Aires a un “error político”.