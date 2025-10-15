Javier Milei visitará Tucumán y encabezará una caminata en Yerba Buena

El presidente Javier Milei visitará Tucumán este sábado 18 de octubre con el objetivo de brindar su apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26, en las que se definirán cuatro bancas tucumanas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Según confirmaron, el mandatario encabezará una caminata en Yerba Buena, prevista para horas de la siesta. El punto de encuentro será Avenida Aconquija y Lobo de la Vega, donde Milei estará acompañado por referentes nacionales y provinciales del espacio, entre ellos el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Además, no se descarta la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien suele acompañar al jefe de Estado en sus recorridas proselitistas.

En el entorno presidencial también analizan la posibilidad de que el mandatario participe de una caravana, tal como lo hizo en sus recientes visitas a provincias como Mendoza.

Con esta nueva escala en Tucumán, en el marco de una gira nacional de apoyo a los candidatos libertarios, Milei busca fortalecer la presencia territorial de su espacio y consolidar su estructura política con miras a una elección legislativa clave, que podría definir el equilibrio de poder en el Congreso y el rumbo institucional del país en los próximos años. /TdN