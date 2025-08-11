Javier Noguera, quien se perfila como posible candidato a diputado nacional en el tercer lugar de la lista del oficialismo, participó recientemente de un acto institucional del gobierno provincial. En este contexto, ofreció declaraciones que dan cuenta de su perspectiva sobre el proceso electoral que se aproxima. "Estamos formalizando esta semana la unidad del peronismo. No solo nosotros, sino todo el movimiento en Tucumán, teníamos esa expectativa", manifestó en una entrevista con el diario La Gaceta.

Noguera subrayó que el objetivo primordial de esta unidad es "abrir las puertas hacia un nuevo país", y expresó su confianza en que la ciudadanía "le va a decir basta a Javier Milei, no solo en Tucumán sino en todo el país".

Al ser consultado sobre su acercamiento al oficialismo y la posibilidad de que Tafí Viejo regrese al Pacto Social, mencionó que se está manteniendo un diálogo con el gobernador, aunque enfatizó que "la razón más decisiva para la unidad es entender que formamos parte de un proceso histórico, decisivo y vital para el futuro del país". En relación a la identidad del peronismo en Tucumán, Noguera fue claro al afirmar que "no se va a pintar de color violeta". Aclaró que su postura es de rechazo absoluto a las políticas que, según su perspectiva, generan hambre y miseria, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. "Ya no se trata de llegar a fin de mes, sino de parar la olla día a día. Este es un modelo que concentra privilegios en pocos a costa del sacrificio de las mayorías", aseveró.

Sobre las tensiones internas dentro del movimiento peronista, Noguera observó que "la política es dinámica" y valoró el hecho de haber "restituido el diálogo" como una herramienta fundamental para hacer frente a la actual administración nacional. "Esperamos lograr posiciones unificadas para desafiar este modelo de ajuste e injusticia", agregó, dejando entrever su deseo de consolidar una alianza efectiva en el marco de las elecciones.

Finalmente, se refirió a los comentarios del dirigente libertario Lisandro Catalán, quien había cuestionado la posibilidad de candidaturas testimoniales. Noguera respondió que "La Libertad Avanza no tiene autoridad moral para hablar de eso", argumentando que este grupo político emplea prácticas similares en la provincia de Buenos Aires. Además, subrayó que, a la fecha, este sector político ni siquiera cuenta con un candidato en Tucumán, lo que, en su opinión, debilita su posición en el debate político actual.