José Luis Espert presentó su renuncia como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, formalizada en la mañana de este lunes. La decisión implica su alejamiento de la presidencia del órgano clave para la discusión de partidas y políticas fiscales.

La salida de Espert se enmarca en un clima de presión por parte de sectores de la oposición, que reclamaban su destitución por los presuntos vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, señalado en una causa por narcotráfico en Estados Unidos. Ese cuestionamiento había tensado la convivencia política en el cuerpo y motivado llamados a dar un paso al costado.

En paralelo, durante el fin de semana Espert también declinó su postulación como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Esa decisión abre una nueva búsqueda por parte del oficialismo, que pretende que Diego Santilli encabece la lista; sin embargo, esa postulación debe contar con la validación de la Justicia electoral.

Para ocupar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo evalúa proponer a Bertie Benegas Lynch, economista y uno de los escasos referentes de formación económica dentro de las filas libertarias en la Cámara baja. La eventual designación requerirá los procedimientos reglamentarios y las aprobaciones correspondientes por parte del cuerpo. La renuncia de Espert sucede en un momento de reconfiguración de candidaturas y liderazgo interno, con implicancias para la discusión parlamentaria sobre asignación de recursos, reforma fiscal y supervisión del gasto público.

La definición sobre la conducción de la comisión y la lista de candidatos para la provincia de Buenos Aires dependerá de los pasos formales que se dicten en los próximos días.