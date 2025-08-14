En el ámbito político de la provincia de Buenos Aires, el presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, ha anunciado oficialmente que el legislador nacional José Luis Espert liderará la boleta de candidatos a diputados nacionales en las elecciones programadas para octubre. Esta decisión, que ya contaba con un amplio consenso previo, se alinea con las expectativas de Javier Milei, figura prominente dentro del partido.

Sebastián Pareja, en una reciente entrevista con Radio Mitre, confirmó que "José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional". Espert, quien se caracteriza por su estilo directo y su enfoque en temas como la seguridad y la economía, estará presente en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, programado para este jueves, donde también se espera que se presente junto a otros candidatos provinciales.

La candidatura de Espert se había anticipado desde el año anterior, cuando Javier Milei lo mencionó como su preferido para encabezar la lista en la provincia. Espert es conocido por su discurso que resuena en la ciudadanía, abordando problemáticas como la inseguridad con frases contundentes y mostrando un enfoque cercano a las ideologías del actual presidente. Este perfil lo posiciona como uno de los candidatos más conocidos y con mayor aceptación entre los votantes.

En el contexto electoral, la provincia de Buenos Aires, que representa más del 37% del padrón electoral nacional, renovará 35 bancas en la Cámara de Diputados. Las elecciones en este territorio son consideradas decisivas, ya que los resultados podrían influir significativamente en la composición del Congreso y en la implementación de futuras reformas que se plantean desde el oficialismo.

Configuración preliminar de la lista