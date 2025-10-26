Una hora después del cierre de la votación, en el búnker montado por La Libertad Avanza en el hotel Libertador, Karina Milei habló ante la prensa y los militantes a la espera de los primeros conteos oficiales. Acompañada por Martín Menem, la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei destacó la presencia del sello del partido en los 24 distritos del país y valoró que la implementación de la Boleta Única de Papel se desarrolló sin contratiempos.

Con un tono mesurado, Milei celebró el despliegue territorial: “Como presidente del partido, y vicepresidente (observando a Martín Menem), La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos”. Subrayó además que no registraron quejas sobre el nuevo sistema de votación y lo presentó como un logro del Gobierno.

Sobre los resultados, evitó adelantar pronósticos y mantuvo una postura prudente: “Vamos a seguir esperando los números, aún no los tenemos”. Antes de retirarse al interior del hotel, donde el oficialismo seguía la jornada electoral, agradeció la tarea de los fiscales que, dijo, “están cuidando los votos”.

La escena reflejó la doble preocupación del oficialismo en la noche de este domingo 26 de octubre: mostrar presencia nacional y orden organizativo, mientras se aguardan los primeros indicios sobre cómo impactará en el mapa legislativo la nueva modalidad de votación y la campaña que culminó pocas horas antes.