Karina Milei llegará el próximo jueves a Tucumán para encabezar el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia, en la antesala de las elecciones nacionales del 26 de octubre. El arribo de la dirigente nacional enmarca una jornada de actividad política que el espacio utiliza para reforzar su presencia territorial y consolidar el apoyo hacia sus candidatos locales.

El encuentro contará entre sus oradores principales con los candidatos a diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes lideran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán. Ambos buscarán principalmente exponer la agenda y las propuestas que la fuerza plantea para la próxima gestión legislativa, además de movilizar a la militancia y a los votantes indecisos en una provincia donde la disputa por bancas nacionales suele definirse por márgenes ajustados.

A la comitiva se sumarán figuras del entorno político del espacio: Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, quienes arribarán a la provincia para acompañar el acto. Su presencia responde a la estrategia de mostrar unidad nacional del frente y de aportar respaldo institucional a los postulantes locales, además de participar en actividades de campaña y reuniones con dirigentes provinciales.