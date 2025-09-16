Karina Milei desistió de la medida judicial que prohibía la difusión de sus audios

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió del recurso judicial que había presentado para impedir la difusión de audios en los que aparece grabada en conversaciones privadas.

La medida cautelar había sido dictada por el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello, pero fue apelada por diversos propietarios de medios y periodistas, y cuestionada por asociaciones de abogados.

En el escrito presentado ante el tribunal, los representantes de Milei argumentaron que los audios ventilados “no afectan la seguridad nacional” y señalaron que se había efectuado una denuncia penal. Esa denuncia fue radicada en el fuero penal federal y está a cargo del fiscal Carlos Stornelli, según consta en el expediente.

La decisión de desistir de la cautelar se produjo en el marco de la apelación promovida, entre otros, por Jorge Fontevecchia. A pesar del retiro del recurso civil, la presentación subrayó la existencia de la causa penal abierta por la difusión de las grabaciones, remarcando la vía penal como la instancia para investigar el hecho.

Las grabaciones en cuestión corresponden a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en las que aludía a supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos y mencionaba que parte de esos fondos terminaban en manos de Karina Milei, según su relato. Esas conversaciones ya habían sido difundidas públicamente y motivaron la cadena de presentaciones judiciales y administrativas descritas.