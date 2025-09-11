Esta tarde a las 18, Karina Milei será una de las protagonistas del acto de campaña que La Libertad Avanza prepara para presentar a sus candidatos para las elecciones legislativas nacionales.

El encuentro partidario se realizará bajo un estricto operativo de seguridad y tendrá cita en el club Defensores de Villa Luján (Don Bosco 2257).

La Secretaria General de la Presidencia, estará acompañada por el actual ministro del Interior, el tucumano Lisandro Catalán y por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. La delegación libertaria se completará con la diputada nacional Lilia Lemoine y el influencer Iñaki Gutiérrez. El diputado nacional Gerardo Huesen tendrá la responsabilidad de garantizar la logística del acto y que la convocatoria de asistentes colme las instalaciones del club.

Cabe recordar, que la reaparición pública de Karina Milei se da luego del pasado domingo cuando La Libertad Avanza sufrió una contundente derrota electoral en las elecciones legislativas bonaerenses. Además, la hermana del presidente viene de estar en el centro de la polémica y de sospechas en un presunto caso de corrupción, tras la filtración de un audio en la que se la vincula con el manejo irregular de fondos en los servicios del área de discapacidad.

Por una banca

La Libertad Avanza Tucumán definió que los candidatos que competirán el próximo 26 de octubre serán Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. La intención del partido es que el apellido Milei traccione en votos y que la lista local pueda disputar una de las cuatro bancas legislativas que se pondrán en juego.

Acto y operativo de seguridad

Para evitar que haya algún tipo de sobresalto o agresión inesperada, el partido comunicó que en el ingreso habrá cacheos y no se permitirá el ingreso de: termos, perfumes, desodorantes, encendedores, botellas de litro, elementos cortopunzantes, cámaras de fotos y cargadores inalámbricos.

También trascendió que Lisandro Catalán intercambió mensajes con el gobernador Osvaldo Jaldo y se confirmó que desde la gestión provincial le garantizaron la seguridad para la realización del encuentro libertario. Finalmente, se pudo conocer que en las inmediaciones del club Defensores de Villa Luján habrá diversos cortes de tránsito para facilitar la llegada de los asistentes al acto partidario.