Karina Milei habló en un acto de campaña sin mencionar el caso por presuntas coimas

En el acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Junín, Karina Milei habló ante la militancia sin mencionar el escándalo que la involucra por presuntas coimas en la ANDIS.

En su breve discurso, la secretaria general de la Presidencia se solidarizó con sus seguidores luego de los incidentes ocurridos durante la jornada, donde se registraron enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes que repudiaban la visita del mandatario nacional.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada. Por eso nosotros decimos ‘Kirchnerismo nunca más’, no queremos que pasen más estas cosas. No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Gracias por poner todo lo que hay que poner”, expresó.

Aplaudida por los presentes, Karina Milei se retiró del estrado evitando cualquier mención a las denuncias por supuestos retornos de la Andis, que se conoció tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, que involucra también a Eduardo "Lule" Menem y la droguería Suizo Argentina.

Al llegar su turno, el presidente Javier Milei arrancó su alocución pidiendo "una ovación" para su hermana. /Minutouno