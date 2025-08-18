Karina Milei le respondió a Pamela David por la polémica del Rolex

“Anda con un Rolex de u$s 35.000. Si es repostera, no es Maru botana", aseguró esta mañana la conductora de televisión, Pamela David, sobre la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, “El jefe” para los propios, Karina Milei. El recorte de video se volvió tendencia en las redes sociales y hubo respuesta: “De ninguna manera lo tengo. El reloj que muestran es de marca Grovana y vale menos de 1000 dólares”.

Así reaccionó la hermana del Presidente de la Nación, Javier Milei, a la acusación mediática de Pamela David y sostuvo que la intención es generar daño electoral a los violetas, en plena campaña por las legislativas bonaerenses y nacionales. “Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia”, marcó Karina Milei y anticipó: “Obviamente iremos a la Justicia”.

“Está muy enojada, salió a responderle porque no puede permitir que mientan así”, sostuvo una fuente de la Casa Rosada a cronica.com.ar.

Pasado el mediodía de este lunes, Karina Milei escribió en su cuenta de la red social "X": “Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con (Sergio) Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”.

Y continuó: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”.

Sobre los dichos de Pamela David en su programa “Desayuno Americano” del canal América, Karina Milei, concluyó: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

La hermana del Presidente de la Nación tiene la palabra final en el armado de listas de La Libertad Avanza. Así lo demostró en las últimas semanas para sellar alianzas, como la que ostentan con el PRO, como también para definir los candidatos; tanto para el 7 de septiembre (Provincia de Buenos Aires), como la del domingo 26 de octubre, cuando se renovará la mitad del Congreso Nacional.

Qué dijo Pamela David sobre Karina Milei un supuesto Rolex de 35 mil dólares

En el marco de un intercambio al aire sobre la investigación sobre la criptomoneda Libra, Pamela David, razonó: “Yo hago mea culpa sobre Cristina (Kirchner). En este mismo programa, hace 15 años atrás, hablábamos del Rolex de Cristina, de la cartera… ¿Y nadie habla del Rolex de Karina de 35 mil dólares?”.

Fue entonces cuando profundizó sobre Karina Milei: “Porque si es repostera, no es Maru Botana para tener uno de 35 mil dólares. Pero como tiene tanto poder, nadie habla”. /Crónica