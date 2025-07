Karina Milei y Santiago Caputo se reunieron para sellar la tregua y poner en marcha la campaña electoral

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lideró la primera reunión de la mesa electoral del partido La Libertad Avanza, con el objetivo de definir la estrategia de campaña para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Este encuentro tuvo lugar en las oficinas de la hermana del presidente, a las 12 del mediodía, y contó con la participación del asesor Santiago Caputo, así como de otros miembros del equipo de campaña, incluyendo a Sebastián Pareja y al diputado José Luis Espert.

Sin embargo, el presidente no estuvo presente en esta ocasión. De acuerdo con información obtenida, se ha decidido que Santiago Caputo asumirá la responsabilidad de la campaña electoral en la provincia. A pesar de su nombramiento, se ha señalado que Caputo no participó en la selección de candidatos ni en la coordinación de la agrupación denominada "Las Fuerzas del Cielo", que no obtuvo puestos destacados en las listas de candidatos. El asesor se reunió con el fin de comprender mejor los planes de campaña ya establecidos en la Casa Rosada, donde se ha indicado que las decisiones sobre los postulantes se tomaron sin su intervención directa.

Una de las principales preocupaciones del gobierno es la baja participación esperada en las elecciones. Para abordar esta situación, se planea utilizar una estrategia discursiva que incluya la presencia de figuras nacionales en las actividades de campaña. Además, se ha reconocido que la seguridad será un eje central de la propuesta electoral, en un intento por mejorar la percepción pública sobre este tema.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la única integrante del gabinete que se mostró públicamente junto a un candidato de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, quien aspira a representar a la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires. Se espera que Milei participe activamente en la campaña, mostrando apoyo a los candidatos de su partido. Finalmente, se ha modificado la postura del Ejecutivo respecto a la relación entre la elección bonaerense y la nacional, afirmando que ambas estarán interconectadas en términos de campaña.