Kicillof advirtió sobre posibles disturbios y responsabilizó a Milei de la seguridad del acto

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió una carta pública en la que acusó al presidente Javier Milei de generar situaciones de tensión y provocar desorden con el cierre de campaña que La Libertad Avanza realizará este miércoles por la tarde en el partido de Moreno.

En el texto, el mandatario provincial pidió a los vecinos que no se acerquen al acto oficialista y advirtió sobre posibles incidentes:

“Hay miles de razones para expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de hacerlo no es con gritos ni con piedras: es con el voto el domingo”.

Kicillof vinculó el evento a situaciones similares ocurridas en otras localidades:

“Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio Presidente. De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Incluso lo reconoció la ministra Bullrich”.

También mencionó episodios en Junín y Corrientes, donde —según sostuvo— se intentó responsabilizar a la provincia por hechos de violencia que, en realidad, revelaron fallas en la seguridad federal y de la Casa Militar.

“El caos y la violencia como estrategia”

Kicillof fue más allá y aseguró que el Gobierno nacional utiliza la tensión como herramienta política:

“En lugar de reconocer el malestar social que ellos mismos causaron, el presidente y sus funcionarios eligen provocar, lanzar acusaciones de fraude y mostrar un rostro autoritario y violento como no se veía hace décadas”.

En su análisis, advirtió que “el caos y la violencia son una estrategia de comunicación” de La Libertad Avanza:

“Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo”.

Respecto al cierre de campaña en Moreno, Kicillof expresó serias dudas:

“Esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos. Se eligió un lugar no apto para este tipo de actos; intervienen personajes más vinculados al delito que a la política; y los propios referentes del oficialismo advierten sobre posibles hechos de violencia”.

Señales de alerta y advertencias

El gobernador también relacionó la movilización con las recientes denuncias de corrupción:

“La convocatoria se realiza mientras persiguen a periodistas que revelaron una trama de corrupción con fondos destinados a personas con discapacidad”.

En materia de seguridad, Kicillof aclaró que la responsabilidad directa recae sobre el Gobierno nacional:

“La seguridad del Presidente está a cargo de la Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre, cumpliremos con el operativo solicitado y coordinado con ellos, pero no confiamos en este Gobierno”.

Justificó su desconfianza al asegurar que el oficialismo es capaz de generar hechos de desorden para desviar la atención:

“Un gobierno que hizo negocios con medicamentos para personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa”.

Llamado a la calma y a votar

Kicillof cerró su mensaje con un llamado a la paz social y la participación democrática:

“No vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder con serenidad y responsabilidad, defendiendo la democracia. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”.

Y fue enfático al marcar responsabilidades:

“Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este Presidente”.