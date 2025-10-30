El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó como “un error” la decisión del presidente Javier Milei de no convocarlo a la reunión con gobernadores realizada hoy en la Casa Rosada. En declaraciones radiales, el mandatario provincial sostuvo que la exclusión de varios jefes provinciales responde a un objetivo político del Ejecutivo nacional que, según afirmó, busca “construir la foto que le pidió (Donald) Trump” para conseguir el respaldo financiero ofrecido en campaña.

Kicillof señaló además que la falta de invitación pone de relieve “las limitaciones” del propio Presidente para negociar con quienes tienen posiciones diferentes. En la entrevista en Radio 10 destacó que, de haber sido convocado, hubiera asistido “por una cuestión institucional”, y agregó con reproche: “No me llamaron ni para decirme ‘no te invitamos’”.

El gobernador recordó la importancia de la provincia de Buenos Aires en la economía nacional, al señalar que representa casi la mitad de la población, aporta el 40% de la recaudación y concentra cerca del 50% de la industria. En ese marco, sostuvo que excluir a autoridades provinciales constituye “un error” en la definición de políticas destinadas a afrontar la crisis económica que atraviesa el país.

Kicillof concluyó enfatizando su disposición al diálogo: “Mi intención siempre es intercambiar seria y respetuosamente” ideas para buscar soluciones compartidas. La declaración se suma al debate político sobre la convocatoria presidencial y la estrategia del Gobierno en relación con socios internacionales y mandatarios provinciales.