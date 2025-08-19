Kicillof enviará un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío a la Legislatura bonaerense de un proyecto de ley para intervenir en obras públicas nacionales paralizadas en la provincia, suspendidas por la administración de Javier Milei. La iniciativa busca declarar la emergencia de la obra pública y dotar al Ejecutivo provincial de herramientas para garantizar la seguridad, retomar proyectos abandonados y reclamar judicialmente los fondos adeudados.

“Nunca en la historia argentina, ni en crisis profundas, estuvo absolutamente detenida durante dos años. Hay accidentes por la paralización de rutas y abandono de obras, y se detuvieron 80 escuelas y 16 mil viviendas”, advirtió Kicillof en conferencia de prensa.

El gobernador recordó la provincia ha presentado cinco reclamos ante la Corte Suprema para exigir la devolución de deudas por incumplimientos de leyes y presupuestos nacionales, que ascienden a $12 billones. "Los reclamos que hacemos al gobierno de Milei son ignorados. nunca tuvimos ninguna respuesta razonable. Estamos como el primer día y hay casos donde la situación no da más", indicó.

En ese marco contó que el proyecto en cuestión busca:

Otorgarle al ejecutivo herramientas para intervenir y garantizar la seguridad en los casos que el Gobierno nacional abandona obras "que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas".

Obtener la facultad faculte para reclamar a través de acciones jurídicas para reclamar por cada una de las obras, sus prejuicios y los fondos adeudados.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, subrayó que la paralización no es un hecho aislado y recordó que la provincia ha denunciado reiteradamente la suspensión de obras y el desvío de fondos. “Se cumplieron 600 días con la obra pública nacional paralizada. Nunca un gobierno paralizó las obras como está haciendo este”, afirmó.

Katopodis cuestionó además los compromisos incumplidos por la administración nacional: desde la finalización de obras con ejecución del 70%, hasta la cesión de la Autopista Presidente Perón, la transferencia de obras de AYSA con financiamiento internacional y la ayuda a Bahía Blanca tras la catástrofe climática. “Hay un umbral de deterioro en mil obras de la provincia, muchas de las cuales ya están en riesgo estructural”, advirtió.

Tanto Kicillof como Katopodis coincidieron en que la continuidad del parate compromete seriamente el desarrollo de la provincia y del país, mientras avanzan con el proyecto legislativo y acciones judiciales para recuperar la ejecución de las obras y los recursos correspondientes. /C5N