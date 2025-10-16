La Cámara Electoral ordenó reimprimir los afiches de LLA con la foto de Diego Santilli

La Cámara Nacional Electoral ordenó reimprimir los afiches de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, esta vez con la foto de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes, tras la renuncia de José Luis Espert.

El tribunal revocó esta mañana la decisión de la Junta Electoral bonaerense, que había rechazado el pedido de actualización de afiches, y dispuso que se vuelvan a exhibir en los establecimientos de votación las listas completas con las candidaturas reales del distrito, según se informó oficialmente.

La resolución —confirmada por Infobae— explica que, debido al actual sistema de votación, las boletas no incluyen la totalidad de los candidatos por una cuestión de espacio. Por ese motivo, el Código Electoral Nacional establece que las listas completas con titulares y suplentes deben publicarse en afiches o carteles de exhibición obligatoria, de forma clara y visible en cada establecimiento.

La Cámara aclaró que, a diferencia de la reimpresión de los talonarios de boletas, los afiches o carteles son materiales informativos de carácter general, no vinculados a una mesa específica. Por lo tanto, su distribución puede realizarse por un circuito paralelo o concomitante al del material esencial de las mesas (urnas, padrones, boletas únicas, actas), sin retrotraer los actos ya cumplidos ni poner en riesgo la entrega oportuna del resto del material electoral.

El tribunal también destacó que el Correo Oficial confirmó la posibilidad de reimprimir y distribuir los nuevos afiches sin entorpecer el operativo logístico previsto para los comicios.

En su resolución, la Cámara enfatizó que

“el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones, y para ello se necesita que la información sea simple y entendible”.

Finalmente, el tribunal subrayó que la autoridad electoral debe procurar que la información disponible refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, especialmente cuando existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas para garantizarlo.

Noticia en desarrollo…