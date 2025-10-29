Héctor Daer, secretario general de la CGT, cuestionó este martes a Cristina Kirchner por haber bailado en el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria, poco después de que se conociera la derrota electoral del peronismo el domingo. “Una es saludar y otra cosa es bailar. Me parece que no le cayó bien a nadie”, dijo.

“A mí me sorprendió. Estaba en La Plata en ese momento, y cuando me dijeron ‘Cristina está bailando en el balcón’, no lo pude creer, porque considero que Cristina es una persona inteligente”, agregó.

Héctor Daer, secretario general de la CGT, cuestionó este martes a Cristina Kirchner por haber bailado en el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria, poco después de que se conociera la derrota electoral del peronismo el domingo. “Una es saludar y otra cosa es bailar. Me parece que no le cayó bien a nadie”, dijo.

“A mí me sorprendió. Estaba en La Plata en ese momento, y cuando me dijeron ‘Cristina está bailando en el balcón’, no lo pude creer, porque considero que Cristina es una persona inteligente”, agregó.

“Si la reforma laboral es progresiva, es una cosa. Nosotros tenemos un concepto claro de discusión de progresión de derechos. Y si es para retroceder, si es para ceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, advirtió.

Además, criticó los llamados “salarios dinámicos” que dijo que pretenden limitar convenios y paritarias: “Ese es un delirio que no existe en ningún lugar del mundo. Milei pretende que el salario básico sea mucho más reducido y que después, de acuerdo a la prestación individual, alguno pueda tener una mejora jugando a un tema de desempeño absolutamente individualista”, explicó.

Daer también advirtió que algunas propuestas buscan trasladar riesgos de los empleadores a los trabajadores y criticó que el Gobierno haya eliminado multas por incumplimientos laborales, generando igualdad de hecho entre trabajadores formales e informales. “Volver a insistir en términos recurrentes sobre eso es un absurdo”, afirmó.

En cuanto al rol de la central obrera, aseguró que priorizará la generación de empleo genuino y formal. “La CGT tiene que atar los hilos parlamentarios y constituir las mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar los avances como hasta ahora. Y si eso no alcanza, generar presión política, generar presión gremial, como lo hicimos cuando nos metieron el DNU 70. La táctica que se encuentre en el momento determinado para tener una estrategia común”, completó.

Balance electoral y contexto político

El secretario general de la CGT también evaluó los resultados de las elecciones del domingo, especialmente en la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones clave. “Hay un sector de la población, que no es mayoritario, pero por ahí es un 5%, un 4%, que cuando se traslada de un sector a otro te define una elección. Me parece que tuvo una influencia muy grande sobre un sector que no quiere perder algunas cosas o que tiene temores a un proceso de que se hubiera ido el dólar a cualquier lado”, analizó.

Y agregó: “Fue mucho más inteligente (Donald) Trump que nosotros en ver cómo influir sobre ese pedazo de la población”.

“No hay que ser oportunista ni para tener una mirada ni para tener otra, sino observar la realidad que es la que no se puede dar vuelta. Uno puede tener deseos y subjetividades para interpretar para un lado o para el otro, pero la realidad es la que es. La realidad es que no dimos el debate necesario o no tuvimos la fortaleza para dar el debate necesario y pasó lo que pasó”, concluyó. / TN