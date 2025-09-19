La Cocha: Jaldo inauguró mejoras en la Ruta Nacional 38

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la ciudad de La Cocha para dejar formalmente inauguradas las obras enmarcadas en el Plan Integral de Obras para la Seguridad Vial. Este proyecto incluyó la construcción y ampliación de banquinas, la instalación de un nuevo complejo semafórico con radar y la colocación de luminarias LED de última tecnología, entre otras mejoras.

Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; los diputados Gladys Medina, Elia Fernández y Agustín Fernández; la intendente Gabriela Rodríguez; los legisladores Leopoldo Rodríguez, Nancy Bulacios, Alberto Olea, Carolina Vargas Aignasse, Sandra Figueroa, Marcelo Herrera y Walter Herrera; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; concejales y comisionados comunales.

El gobernador afirmó: “Hoy estamos en la ciudad acompañando a esta gran intendenta como es Gaby, este gran legislador como es Leo Rodríguez, y realmente también al doctor Díaz como presidente del Concejo Deliberante, y hoy estamos acá el vicegobernador, legisladores, intendentes, diputados nacionales, pero fundamentalmente acompañado por una cantidad importante de vecinos y vecinas que han venido a ver, a valorar la inauguración de esta gran obra que con mucho esfuerzo, que hoy Gaby, esta gran intendenta, en apenas nueve meses de gobierno, está dejando oficializada, como es alumbrado público en La Cocha, en los diferentes accesos a la ciudad, este alumbrado público sobre esta ruta tan peligrosa como es la RN 38”.

En esa línea agregó: “Quienes piensan de esta forma, realmente piensan en la gente, piensan en el pueblo, piensan en quienes viven todos los días a la par de ellos. Estamos pensando en salvar vidas con estas obras de infraestructura. ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? La salud y la vida. Y con estas obras que hoy se están inaugurando, no hay duda que estamos mejorando, garantizando una mayor transitabilidad, como también mejorar la calidad de vida de los que viven a la par de esta ruta”.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó: “Es importantísima esta inauguración en este Tucumán federal que tenemos, porque hoy estamos en La Cocha, una ciudad ya limítrofe, inaugurando obras de la calidad que es esta obra de infraestructura, una que resguarda vida. Se habla de seguridad vial, pero seguridad vial es salvar vidas. En La Cocha y en toda la provincia se están haciendo obras, así que la obra pública en Tucumán con total y absoluta certeza, lo podemos decir, no se detiene”.

Por su parte, la intendente Gabriela Rodríguez sostuvo: “Hoy con mucha alegría estamos inaugurando esta obra que por supuesto requiere una inversión importante para nuestra ciudad. Esta es uno de los ingresos principales a nuestra ciudad y a lo largo de estos años esta intersección con la ruta 38 se hizo bastante peligrosa y con este plan integral de seguridad vial estamos no tan solo mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos sino por supuesto cuidando la vida de ellos”.

En ese sentido detalló: “Hemos inaugurado hoy una accesibilidad mejor a nuestra ciudad a través de la colectora que tiene aproximadamente 150 metros, 700 metros de iluminación LED de primera tecnología y el ensanchamiento de la ruta 38 en las dos banquinas. Así que la verdad que muy contenta y por supuesto que esto se logra trabajando en conjunto y agradezco al gobernador Osvaldo Jaldo por acompañar permanentemente esta gestión”.

Finalmente, el legislador Leopoldo Rodríguez expresó: “Una obra muy importante, no solo lo que tiene que ver con la pavimentación de las banquinas, sino los accesos, las bocacalles de los accesos para ambos lados, la iluminación, el complejo de semáforo. Una obra que tiene que ver con el cuidado de nuestra comunidad y de toda la gente que transita por esta ruta. La verdad que felicitar a Gaby, el Concejo Deliberante, a todo su equipo en nueve meses poder concretar esta obra habla de una gestión muy responsable y que tiene muy claro sus objetivos y hacia dónde va”.

El legislador agregó: “Por supuesto, el agradecimiento al gobernador que, si bien La Cocha hoy es testigo, toda la provincia es testigo de todo lo que se viene realizando desde su gestión en cuanto a inversión de infraestructura y el cuidado de nuestras comunidades en el interior de la provincia. El vicegobernador que siempre está acompañando, siempre nos ha pedido que desde la tarea legislativa acompañemos y brindemos todas las herramientas al Ejecutivo, y agradecerle al ministro del Interior que es quien siempre nos atiende, siempre está predispuesto a que nosotros podamos avanzar con este tipo de proyectos y sueños que tenemos en el interior de la provincia”. /Comunicación Tucumán