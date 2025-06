La defensa de Cristina Kirchner solicitó formalmente la prisión domiciliaria

En el día de hoy, los abogados defensores de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un pedido formal ante el Tribunal Federal Oral 2. El objetivo de esta solicitud es que se le conceda a la ex mandataria el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando razones de seguridad, su avanzada edad y la ausencia de riesgo de fuga. Los letrados solicitaron que, mientras se resuelva esta incidencia, la prisión de Kirchner se lleve a cabo de manera provisoria bajo la modalidad de detención domiciliaria en su residencia actual.

La elección del domicilio propuesto se fundamenta no solo en su ubicación dentro del ámbito de competencia del Tribunal, sino también en la conveniencia de facilitar cualquier medida de control que se ordene respecto al cumplimiento de la pena impuesta. Los defensores mencionaron que, en caso de que la solicitud sea denegada, tienen la intención de apelar ante la Corte Suprema y organismos internacionales de Derechos Humanos.

En su argumentación, Beraldi y Llernovoy sostuvieron que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como las denominadas "Reglas de Mandela" respaldan el derecho de toda persona privada de libertad a recibir un trato digno y humanitario. Los abogados subrayaron que Cristina Kirchner, siendo mayor de 70 años, está comprendida en un grupo etario que, según la ley nacional y la Convención Interamericana, presenta un mayor grado de vulnerabilidad, lo que justifica que cumpla su condena en prisión domiciliaria.

Además, argumentaron que la naturaleza de su cargo como ex presidenta implica un acceso a información confidencial, lo que hace que su custodia sea de interés institucional. En este sentido, señalaron que Kirchner fue víctima de un intento de homicidio durante la etapa final de la audiencia de debate, lo que genera un fundamento adicional para su solicitud de prisión domiciliaria.

Por otra parte, los letrados enfatizaron que la encarcelación de Kirchner podría comprometer la custodia que le corresponde por su rango, ya que la protección adecuada de un ex presidente no puede garantizarse en un establecimiento penitenciario. Además, mencionaron que la Policía Federal Argentina posee protocolos específicos de actuación y confidencialidad que no se aplican a otros agentes del Servicio Penitenciario Federal, lo que refuerza la necesidad de mantener a la ex presidenta bajo un régimen de custodia especial.

En su defensa, destacaron que Cristina Kirchner ha cumplido con todas las obligaciones judiciales impuestas, demostrando su sometimiento al accionar de la justicia, incluso durante viajes autorizados al exterior, lo que refuerza su ausencia de riesgo de fuga. Finalmente, los defensores consideraron innecesario el uso de una tobillera electrónica, argumentando que la custodia permanente de la Policía Federal proporciona una supervisión más efectiva que cualquier dispositivo electrónico.

Concluyeron su exposición subrayando que la situación actual de la ex presidenta no presenta indicios de elusión del cumplimiento de la ley, lo que refuerza su petición de prisión domiciliaria como una medida apropiada en su caso.