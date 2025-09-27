En la segunda jornada de trabajo del 111° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA), que tuvo lugar este viernes en la ciudad de Rosario, se ratificó a Andrea Sarnari como presidente para un nuevo período de un año, con más del 80% de los votos emitidos.

La dirigente, oriunda de la ciudad bonaerense de Bolívar, continuará acompañada por José Luis Volando y Claudio Angeleri, como vicepresidentes 1° y 2°, respectivamente. También resultaron electos Elvio Guía y Orlando Marino como síndicos titular y suplente, respectivamente.

“El Congreso ha elegido también directores titulares y suplentes y definió las líneas que guiarán el accionar gremial de la entidad para el período. Estuvieron presentes y atentos durante dos hermosas jornadas de trabajo que reivindican la lucha de esta Federación Agraria durante tanto tiempo”, dijo Sarnari durante su discurso al ser reelegida en el marco de un encuentro que en su apertura del jueves contó con la presencia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, entre otros funcionarios.

En tanto, Sarnari añadió: “Quiero felicitarlos por eso y agradecerles la confianza, podemos seguir transitando el camino como lo vinimos haciendo este año con mis dos vicepresidentes, pero también con todo un Consejo Directivo que hoy se ha renovado y eso también renueva esperanzas y expectativas de que podemos aunar más fuerzas para luchar por los derechos y por las oportunidades que nos faltan”.

Sobre eso, añadió: “Hemos trabajado mucho en estas dos jornadas, y me llevo una línea muy fuerte de trabajo, que es la necesidad de oportunidades para que sigamos siendo esos productores que podemos generar desarrollo y arraigo. Si tengo que resumir en algo el trabajo de estos dos días es que veo que faltan muchas oportunidades, faltan muchas condiciones para que trabajemos en igualdad de condiciones con otros y que podamos seguir luchándolas, pero también me llevo mucha fuerza de cada uno de ustedes porque me lo han manifestado”.

Por otra parte, Sarnari, afirmó: “Vamos a seguir poniendo todo lo mejor y como dije el año pasado, también necesitamos contar con cada uno de ustedes en todas las oportunidades, que nos llamen. Necesitamos que nos marquen, que nos indiquen, que nos propongan y que nos empujen, porque de eso se trata tener un cargo directivo en una entidad como esta: poder interpretar, conducir, pero para eso necesitamos quienes nos marquen cómo conducirlo”.

Finalmente, la presidente de FAA, entidad que integra la mesa de enlace, indicó que “los momentos que nos esperan no van a ser fáciles, seguramente que no van a ser fáciles, pero la hemos luchado durante 113 años en la institución y esos 113 años nos indican que muchos de nosotros hoy estamos, porque en esos 113 años hubo gente, hombres y mujeres que pusieron todo y que permitieron que nosotros hoy sigamos siendo productores y tengamos esta Federación Agraria. Si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder”.