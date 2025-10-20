Entra en la recta final la campaña por las elecciones nacionales en la que se renovarán cuatro de las nueve bancas que Tucumán tiene en la Cámara de Diputados. La principal novedad para estos comicios estará en la herramienta para elegir a sus representantes: la Boleta Única de Papel (BUP), un método que promete ser más simple, rápido, eficiente y económico para sufragar. De todos modos, la impresión de votos demandó unos $40.000 millones. De esa cifra, poco más de un 3% -unos $ 1.200 millones- se destinó para las boletas de Tucumán.

En total cinco empresas (o uniones transitorias de empresas, UTE) se quedaron con la impresión y con la distribución de las papeletas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante el Correo Argentino, el Gobierno nacional realizó la adjudicación, en un proceso inédito, ya que por primera vez toda la oferta electoral estará reunida en una sola página para que el elector tilde su preferencia.

La gestión de Javier Milei en total financió la impresión de 44 millones de papeles full color, cuyo contenido y precio varía según la oferta electoral de cada distrito dado que en algunos de ellos se eligen diputados y también senadores. Fuentes gubernamentales indicaron al diario La Nación que el Correo Argentino pagó unos $40.000 millones para la impresión de las BUP. En 2023, la Dirección Nacional Electoral (DINE) asignó a los partidos $70.000 millones para la impresión, aunque en ese momento se contemplaron tres instancias: PASO, generales y balotaje.

Cinco empresas

Voceros de la DINE consignaron que la licitación del Correo Argentino para la impresión de las boletas fue adjudicada a cinco empresas, las cuales tuvieron a cargo la impresión de las BUP para diferentes provincias. La imprenta DP Argentina se encargó de las boletas de Tucumán, Misiones, Corrientes, San Juan, Chubut, San Luis y Catamarca, lo que equivale al 14% del padrón (36.477.204 de argentinos están habilitados para votar).

Las otras adjudicatarias fueron Boldt Impresores, una UTE con Instituto de Publicaciones y Estadísticas (imprimió las boletas de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa y el 40% de la provincia de Buenos Aires); Artes Gráficas del Litoral (hizo el 60% de las boletas de la provincia de Buenos Aires y las papeletas de Jujuy, Formosa, La Rioja y Santa Cruz); Su Papel (en UTE con Ramón Chozas SA) se encargó de las boletas de Entre Ríos, Salta, Chaco, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero (se eligen diputados y senadores); y Kollor Press SA se encargó de los votos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (también votan senadores).

La firma porteña se encargó de plasmar en papel el voto con las nueve opciones para diputados tucumanos: Unidos por Tucumán (encabezan Roberto Sánchez y Micaela Viña); Frente Tucumán Primero (Osvaldo Jaldo y Gladys Medina); Alianza La Libertad Avanza (Federico Pelli y Soledad Molinuevo); Frente del Pueblo Unido (Silvio Bellomio y Alejandra Medina); Fuerza Republicana (Ricardo Bussi y Sandra Orquera); Política para la Clase Obrera (Raquel Grassino y Diego Carrazán); Del Trabajo y Del Pueblo (Sebastián Solís y Nidia Juri); Frente de Izquierda y de Los Trabajadores - Unidad (Alejandra Arréguez y Martín Correa); y CREO (Paula Omodeo y Sebastián Murga).

Tucumán renueva cuatro bancas en la Cámara de Diputados, que corresponden a los parlamentarios elegidos en 2021: Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla (Bloque Independencia), Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical) y Paula Omodeo (CREO).

Las cifras de Tucumán

Los voceros de la DINE explicaron que se imprimieron talonarios de 368 votos para cada mesa. ¿De dónde sale esa la cifra? Las fuentes indicaron que se distribuyen alrededor de 350 electores por cada mesa y que a cada uno le corresponde una BUP. Por cualquier error de sufragio por parte de los votantes, se contempló la impresión de un 5% extra. Además, indicaron que se consideraron algunos talonarios más por cualquier tipo de eventualidad.

Según datos brindados por la Secretaría Electoral de Tucumán, la provincia tendrá para esta elección un total de 1.341.563 ciudadanos habilitados para votar. Son unos 20.000 más que en la elección de 2023. Además, los votantes se dividirán en 282 circuitos, 493 establecimientos (uno más que en 2023) y 3.975 mesas (unas 50 más que hace dos años).

Tomando las cifras oficiales como base, es posible calcular que estarán disponibles al menos 368 boletas para cada una de las 3.975 mesas que se habilitarán el domingo. Es decir que se distribuirán al menos 1.462.800 BUP.

Las fuentes de la DINE consultadas por este diario señalaron que, en promedio, cada boleta tiene un valor de $800. Aclararon, sin embargo, que a nivel nacional hay papeletas de otras provincias que son más costosas porque son más grandes ya que se vota para diputados y senadores. Una operación matemática simple permite determinar que la impresión de las BUP para la provincia costaron poco menos de $1.200 millones. Más precisamente, unos $1.170 millones (sin contemplar los talonarios extras).

Autoridades y boleta

Dado que en Tucumán habrá 3.975 mesas distribuidas en las escuelas y que se calculan dos personas por mesa, el total de autoridades dispuestas para el domingo será de 7.950 ciudadanos. Se confirmó que cada uno de ellos percibirá $40.000 en concepto de viáticos y otros $40.000 en caso de haber realizado las capacitaciones oficiales. Así, se podrá desembolsar hasta $80.000 el día de los comicios.

El 1 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley N° 27.781, que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única de Papel como instrumento de votación en elecciones nacionales. La boleta está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías. / La Gaceta