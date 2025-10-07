El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero a raíz de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois. La causa se centra en una transferencia de 200.000 dólares registrada el 22 de enero de 2020 en documentos del Bank of America, que vincula el pago con la sociedad del empresario Federico “Fred” Machado y su socia Debra Mercer‑Erwin, ambas involucradas en un proceso penal en Estados Unidos.

Según la presentación, el monto habría sido recibido por Espert como pago por presuntos servicios de asesoramiento en un proyecto minero en Guatemala impulsado por Machado. La denuncia cita la acusación formal del fiscal federal estadounidense Ernest González y documentación incorporada al expediente en el Distrito Este de Texas, donde Machado y su socia enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El caso tomó visibilidad local tras una investigación periodística que consignó la existencia de la transferencia en los registros del banco norteamericano. La imputación se conoció días después de que Espert renunciara a su postulación en la lista bonaerense de La Libertad Avanza, hecho que intensificó la atención pública y política sobre sus vínculos financieros.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal Domínguez ordenó medidas preliminares para verificar el origen y destino de los fondos y determinar posibles vínculos con la red investigada en Estados Unidos. El avance de la causa se suma al reciente fallo de la Corte Suprema que habilitó la extradición de Machado, quien permanece bajo arresto domiciliario en el país a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo. De confirmarse irregularidades, la investigación podría derivar en un proceso penal por lavado de dinero agravado.