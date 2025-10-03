La justicia multará a las personas que se saquen fotos con su voto

En la provincia de Buenos Aires, el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, resolvió prohibir la toma y difusión de fotografías de la boleta única papel (BUP) que muestren la intención de voto.

La medida, que regirá de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, aplica una multa de 77.000 pesos a quienes compartan imágenes que revelen su elección, en correspondencia con el artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral. El objetivo oficial es resguardar el secreto del sufragio y evitar presiones mediante “sistemas de reporte a punteros políticos”, según explicó la secretaria electoral Daniela Sayal.

La norma forma parte de las modificaciones introducidas por la ley de boleta única aprobada el 1 de octubre del año pasado. El artículo 128 del CNE prevé multas de hasta 200 módulos electorales por el incumplimiento de estas prohibiciones; en este caso puntual, el juzgado fijó la sanción económica concreta.

Sayal subrayó que la medida busca “proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio”, en un contexto en el que se estrena el nuevo formato para cargos electivos nacionales. El estreno de la BUP implica cambios operativos notables en las mesas de votación. Ya no habrá sobre ni cuarto oscuro: los modelos de la boleta, con imágenes, nombres y colores de las listas, permanecerán exhibidos en los pasillos de los locales de votación para que el elector identifique su opción antes de recibir la papeleta.

En la mesa, el votante obtendrá la boleta desde un talonario troquelado y una lapicera indeleble, marcará su preferencia detrás de un biombo y doblará la papeleta antes de depositarla en la urna, preservando así el secreto del voto. Sobre los controles y la trazabilidad, los responsables judiciales detallaron medidas de seguridad. “El ciudadano asegura su voto antes de recibir la papeleta”, afirmó Sayal durante la primera jornada de capacitación para fiscales y autoridades partidarias.