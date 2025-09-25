La Legislatura de Tucumán celebró este jueves una sesión especial ordinaria para considerar la licencia solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo por un plazo de 30 días. El cuerpo parlamentario aprobó la solicitud y dispuso que, durante ese período, el vicegobernador y presidente de la Honorable Legislatura de Tucumán (HLT), Miguel Acevedo, asuma la conducción del Poder Ejecutivo.

En la sesión se informó que la licencia será sin goce de haberes desde el 26 de septiembre hasta el 26 de octubre de 2025. Acevedo destacó el tratamiento con la oposición y el resultado de la votación: “Se ha tratado con las opiniones de la oposición, solo hubo dos votos negativos, cuatro abstenciones y el resto lo aprobó. El bloque oficialista, una vez más, dio muestra de respeto en la Cámara y no respondió a los argumentos de la oposición.”

La resolución establece que, en el período señalado, Jaldo se dedicará a encabezar la campaña electoral como candidato en primer término del Frente Tucumán Primero. Acevedo precisó los alcances institucionales de la medida: “Es una licencia sin goce de sueldo, solicitada para que la ciudadanía se quede tranquila de que el gobernador no va a ejercer desde lo institucional ninguna presión en lo electoral. Se va a dedicar netamente a la campaña electoral y deja circunstancialmente por 30 días la jefatura del Gobierno.”

Asimismo, se confirmó que Sergio Mansilla presidirá la sesión convocada para el 2 de octubre y que Acevedo asumirá formalmente la responsabilidad del Ejecutivo a partir del lunes siguiente. El trámite legislativo y la calificación de la licencia buscan garantizar la continuidad institucional del gobierno provincial durante el periodo de campaña.