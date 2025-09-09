La Legislatura realizó un simulacro del sistema de Boleta Única de Papel

En el Hall de la Legislatura de Tucumán se llevó adelante este lunes un simulacro del sistema de Boleta Única de Papel, que será utilizado por primera vez en la provincia en las elecciones nacionales del 26 de octubre. El ejercicio contó con la participación del vicegobernador y presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, quien asumió simbólicamente el rol de presidente de mesa, mientras legisladores y legisladoras oficiaron de fiscales. La propuesta prevé continuar con jornadas más extensas en las próximas semanas, abiertas a la ciudadanía.

La iniciativa busca que la ciudadanía conozca y practique el nuevo mecanismo de votación antes de los comicios. “En Tucumán todos vamos a votar por primera vez con boleta única de papel. Es un evento inédito, que alcanza tanto a quienes cumplen 16 años y debutan en las urnas como a los adultos que ya llevan varias elecciones en su haber. Consideramos fundamental que los tucumanos y tucumanas se familiaricen con esta modalidad”, señaló Acevedo.

El vicegobernador destacó que se trata de una propuesta institucional que será llevada a cabo por el Instituto de Capacitación Legislativa, y remarcó que estará abierta al público en general: “Queremos que cualquier ciudadano pueda acercarse a la Legislatura, observar y practicar cómo se vota. También los colegios que visitan la Casa de la Democracia tendrán la posibilidad de participar. Incluso los más chicos podrán conocer el procedimiento y transmitirlo en sus hogares”.

Asimismo, subrayó el carácter plural de la actividad: “Esto no es un acto partidario, es un ejercicio ciudadano. Están representados legisladores de todas las fuerzas políticas y lo que buscamos es garantizar que cada tucumano y tucumana llegue con claridad al día de la elección”.

El simulacro continuará realizándose de manera abierta todos los martes y jueves, desde el martes 16 de septiembre, en horario de la mañana y hasta el mediodía, permitiendo que cada vez más ciudadanos y ciudadanas se acerquen a practicar el procedimiento. Según adelantó Acevedo, la experiencia también podría extenderse a otros ámbitos institucionales del interior de la provincia a partir de invitaciones de concejos deliberantes y municipios.

“El 26 de octubre tendremos la responsabilidad de expresarnos a través del voto. La única forma de manifestar qué queremos para Tucumán y para la Argentina es participando. Quejarnos en el café o en la casa no alcanza: la verdadera decisión se toma en las urnas”, concluyó el vicegobernador. /Legislatura