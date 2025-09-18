La Legislatura sesiona este jueves: 12 temas integran el orden del día

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, mantuvo un encuentro con el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, a los fines de dialogar sobre la sesión legislativa prevista para este jueves 18 de septiembre.

Durante la reunión se repasaron los 12 temas que integran el orden del día, entre los que se destacan el DNU remitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se modifican los artículos 25 y 27 de la Ley de Ministerios Nº 8450 a los fines de transferir al Ministerio de Interior las competencias relacionadas con la promoción del deporte, el Acta Acuerdo entre el Poder Ejecutivo y EDET S.A. con intervención del ERSEPT que fija nuevos plazos tarifarios y de gestión, el DNU mediante el cual se establece un nuevo ordenamiento normativo para el Servicio Penitenciario Provincial y se deroga la Ley Nº 4611, el convenio de donación entre el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia para la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán, y la nueva Ley de Caducidad, entre otros.

Al respecto, Mansilla expresó: “Hay que aclarar que la parlamentaria la hicimos la semana pasada con la presencia del vicegobernador, y hoy estuvimos reunidos para la sesión que se haría mañana jueves 18, con la particularidad que seguramente vamos a tener otra sesión el día 2 de octubre. Para mañana tenemos doce puntos para tratar, entre los cuales están los Decretos de Necesidad y Urgencia que presentó el Poder Ejecutivo. Se trabajó en forma conjunta las comisiones legislativas con el Ejecutivo para que se expliquen los temas y no tengamos inconvenientes en el debate”.

De esta manera, quedó confirmado que la sesión legislativa se realizará este jueves 18 de septiembre a partir de las 8:30, mientras que la próxima está prevista para el jueves 2 de octubre. /Legislatura