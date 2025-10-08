Los apoderados legales de La Libertad Avanza presentarán en las próximas horas un recurso ante la Cámara Nacional Electoral para impugnar la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, que confirmó a Karen Reichardt como primera candidata tras aceptar la renuncia de José Luis Espert. El espacio político busca revertir el fallo y que el diputado del PRO Diego Santilli ocupe el primer lugar de la lista por la provincia de Buenos Aires, según fuentes partidarias consultadas por esta redacción.

El rechazo del magistrado se produjo luego de cuestionamientos vinculados a la salida de Espert y a sus vínculos con el empresario Fred Machado, y desechó el corrimiento de nombres propuesto por el partido. Los letrados de La Libertad Avanza sostienen que corresponde la modificación formal de la nómina y preparan la documentación para sustentar esa pretensión ante la CNE.

En paralelo, el Gobierno provincial y la Casa Rosada analizan la posibilidad de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) con los cambios de nombres. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, expuso ante la Junta Electoral bonaerense que existen créditos presupuestarios y la logística para llevar adelante una reimpresión, que, según estimaciones oficiales, demandaría cerca de cinco días por lote de 3.300.000 boletas hasta su entrega al juzgado electoral.

Fuentes partidarias admiten que, por tiempos administrativos y de imprenta, resulta probable que las boletas que circularán inicialmente mantengan los rostros y nombres ya impresos, aunque insisten en buscar la confirmación formal del corrimiento. Las partes continuarán negociando y presentarán las apelaciones correspondientes para dirimir la representación oficialista en la boleta de cara a las elecciones del 26 de octubre.